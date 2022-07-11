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Николай Автухович заявил в суде о начале сухой голодовки

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  • 11.07.2022, 16:20
Николай Автухович заявил в суде о начале сухой голодовки
Николай Автухович

Ранее о голодовке заявлял также проходящий по этому делу политзаключенный Владимир Гундарь.

В понедельник, 11 июля, во время судебного заседания политзаключённый Николай Автухович объявил, что начинает сухую голодовку, сообщают правозащитники.

Сообщается, что решение о голодовке Николай Автухович принял из-за ограничений в переписке — ему передают письма только от матери, также он не получает газеты.

Ранее о голодовке заявлял также проходящий по этому делу политзаключенный Владимир Гундарь, ветеран-афганец, инвалид 2 группы.

Напомним, по «делу Автуховича» проходит 12 человек. Их обвиняют по 12 статьям Уголовного кодекса Беларуси, среди которых измена государству и акт терроризма. По версии следствия, в ночь с 1 на 2 октября 2020 года обвиняемые при помощи зажигательной смеси подожгли автомобиль Audi 80 и одноэтажный жилой дом в Волковыске, принадлежавшие сотруднику милиции. В ноябре 2020 года Николай Автухович и другие лица изготовили самодельное взрывное устройство и взорвали автомобиль сотрудника милиции в Гродно.

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