закрыть
11 июля 2022, понедельник, 18:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Шон Пенн хочет пойти воевать против России

3
  • 11.07.2022, 16:48
  • 5,396
Шон Пенн хочет пойти воевать против России

Звезда голливуда просит помочь с этим вопросом украинского телеведущего Колю Сергу.

Украинский телеведущий обсуждал с американским режиссером воинскую службу на нашей территории.

Звезда Голливуда Шон Пенн готов взяться за оружие и пойти воевать против российских оккупантов. Об этом сообщил Коля Серга в интервью проекту Гроші.

По словам украинского поэта, который защищает украинскую территорию в рядах Вооруженных сил Украины, ему позвонили и попросили сопровождать актера во время его поездки в Бахмут Донецкой области.

"Я ездил в составе пресс-группы. Подружился с ним. Очень-очень он крут. Очень вовлечен не только снимать документальное кино, человек активно хочет быть вовлеченным и в военные действия. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?". Я говорю: "Потом поговорим", - рассказал певец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»