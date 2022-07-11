Шон Пенн хочет пойти воевать против России

Шон Пенн хочет пойти воевать против России3
- 11.07.2022, 16:48
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Звезда голливуда просит помочь с этим вопросом украинского телеведущего Колю Сергу.
Украинский телеведущий обсуждал с американским режиссером воинскую службу на нашей территории.
Звезда Голливуда Шон Пенн готов взяться за оружие и пойти воевать против российских оккупантов. Об этом сообщил Коля Серга в интервью проекту Гроші.
По словам украинского поэта, который защищает украинскую территорию в рядах Вооруженных сил Украины, ему позвонили и попросили сопровождать актера во время его поездки в Бахмут Донецкой области.
"Я ездил в составе пресс-группы. Подружился с ним. Очень-очень он крут. Очень вовлечен не только снимать документальное кино, человек активно хочет быть вовлеченным и в военные действия. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?". Я говорю: "Потом поговорим", - рассказал певец.