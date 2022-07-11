Советник Конгресса США: Украине необходимо разрешить удары по военным объектам в Беларуси 21 11.07.2022, 16:42

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Также он призвал предоставить украинским военным больше реактивных систем залпового огня HIMARS.

Украинским военным должны разрешить нанесение ракетных ударов по военным объектам России и Беларуси.

Об этом сообщает официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро в Twitter.

«Украине необходимо разрешить наносить удары по военным объектам в оккупированной Беларуси, оккупированном Крыму и России», - написал Массаро.

Также он призвал предоставить украинским военным больше реактивных систем залпового огня HIMARS.

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