Советник Конгресса США: Украине необходимо разрешить удары по военным объектам в Беларуси

Советник Конгресса США: Украине необходимо разрешить удары по военным объектам в Беларуси21
- 11.07.2022, 16:42
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Также он призвал предоставить украинским военным больше реактивных систем залпового огня HIMARS.
Украинским военным должны разрешить нанесение ракетных ударов по военным объектам России и Беларуси.
Об этом сообщает официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро в Twitter.
«Украине необходимо разрешить наносить удары по военным объектам в оккупированной Беларуси, оккупированном Крыму и России», - написал Массаро.
Также он призвал предоставить украинским военным больше реактивных систем залпового огня HIMARS.