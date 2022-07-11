закрыть
11 июля 2022, понедельник, 18:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

РФ перебрасывает технику из Беларуси в Луганскую область

5
  • 11.07.2022, 16:57
  • 13,926
РФ перебрасывает технику из Беларуси в Луганскую область

Журналисты раскрыли схему.

Россия перебрасывает технику в Луганскую область, используя территорию Беларуси в качестве плацдарма. Журналисты показали, как конкретно это может происходить на примере одного ТРК "Точка-У".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"Вчера утром рядом с автостанцией Лутугино (Луганская область, Украина) было замечено передвижение военной техники, вся она была с характерной отметкой "V" на кузове. В колонне на видео можно увидеть 6 единиц тактических ракетных комплексов "Точка-У", - говорится в сообщении.

Как отмечают в мониторинговой группе, первая "Точка-У" в кадре, с бортовым номером 03 и камуфляжным рисунком визуально совпадает с одной из трех аналогичных машин ТРК "Точка-У", которые 18 марта были доставлены самолетом Ан-124 "Руслан" ВКС РФ в Мачулищи.

"Позже мы также опубликовали видео с перехватом переговоров. Та колонна из Мачулищ переместилась в сторону границы с Украиной и вероятнее всего расположились в Брагинском районе, где неоднократно замечали) эти ТРК. По всей видимости там же на технику и нанесли знак "V" для идентификации", - отмечают в "Беларускі Гаюн".

Где их и когда могли забрать из Беларуси?

30 марта большое количество техники, в том числе и ТРК "Точки-У", были замечены движущимися по направлению в Гомель. Также известно, что в июне-июле в Гомель неоднократно прилетали Ан-124 ВКС РФ (например, 10 июня и 02 июля, - прим.).

"Можно предположить, что в один из таких рейсов часть "Точек" могла быть переброшена на восток Украины", - говорят в мониторинговой группе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»