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Годовая инфляция в Беларуси в июне приблизилась к отметке в 18%

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  • 11.07.2022, 17:08
Годовая инфляция в Беларуси в июне приблизилась к отметке в 18%

Продовольственные товары в годовом выражении подорожали на 19,6%.

Годовая инфляция в Беларуси в июне составила 17,6%, сообщает Белстат. Заметнее всего за последний год подорожали непродовольственные товары — на 19,7%.

Продовольственные товары в годовом выражении подорожали на 19,6%, а платные услуги — на 11,3%.

При этом за шесть месяцев этого года — январь-июнь — инфляция составила 13,1%.

В мае месячная инфляция составила 1,1%. Продукты подорожали на 0,7%, а непродовольственные товары — на 1,5%. Платные услуги в прошлом месяце стали дороже, по данным Белстата, на 1,3%.

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