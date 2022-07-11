Годовая инфляция в Беларуси в июне приблизилась к отметке в 18%1
- 11.07.2022, 17:08
Продовольственные товары в годовом выражении подорожали на 19,6%.
Годовая инфляция в Беларуси в июне составила 17,6%, сообщает Белстат. Заметнее всего за последний год подорожали непродовольственные товары — на 19,7%.
Продовольственные товары в годовом выражении подорожали на 19,6%, а платные услуги — на 11,3%.
При этом за шесть месяцев этого года — январь-июнь — инфляция составила 13,1%.
В мае месячная инфляция составила 1,1%. Продукты подорожали на 0,7%, а непродовольственные товары — на 1,5%. Платные услуги в прошлом месяце стали дороже, по данным Белстата, на 1,3%.