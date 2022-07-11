Прокурор запросил по 1,5 года колонии для Дмитрия и Анастасии Дашкевичей 11 11.07.2022, 17:18

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Недавно у них родился четвертый ребенок.

Гособвинение просит назначить Дмитрию и Анастасии Дашкевичам по 1,5 года лишения свободы, сообщает правозащитный центр «Весна». Приговор будет вынесен 14 июля.

Дмитрия и Анастасию обвиняют по статье 342 УК Беларуси — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. По версии следствия, они принимали участие в акции протеста 23 августа 2020 года в Минске.

Суд над Дашкевичами начался сегодня. Оба отказались давать показания и признали только то, что присутствовали на марше в тот день.

Дмитрий был задержан в марте 2022 года. До суда он находился в СИЗО. Месяц назад у Дашкевичей родился сын – это четвертый ребенок в семье.

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