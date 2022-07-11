Ахметов отказался от своих телеканалов и медиабизнеса 6 11.07.2022, 17:41

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Ринат Ахметов

Решение связано с законом об олигархах.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов выходит из медийного бизнеса. Решение связано с законом об олигархах.

Об этом говорится в его заявлении.

"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе "Медиа Группа Украина" откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ", - отметил Ахметов.

Он уточнил, что это связано со вступлением в силу закона об олигархах. В то же время он посетовал на короткий шестимесячный срок и российскую агрессию, которые не позволили SCM продать медиабизнес на рыночных условиях.

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