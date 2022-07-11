Минская IT-компания перешла на 4-часовую рабочую неделю и снизила в связи с этим зарплату на 90% 4 11.07.2022, 17:50

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Менеджмент объяснил, чем было вызвано такое решение.

Минская IT-компания «Скайвинд Тек Бай» (Skywind Group) перевела часть команды на 4-часовую неделю и снизила в связи с этим зарплату на 90%. В комментарии порталу dev.by менеджмент объяснил, чем было вызвано такое решение.

В «Скайвинд Тек Бай» пояснили, что это вынужденная мера, которая «позволит справиться с вызовами и новым стратегическим направлением».

— Повлияли внешние факторы: жесткая конкуренция, уход пандемии с радаров, нестабильная политическая обстановка в Восточной Европе с резкими экономическими санкциями. Все это, и не только, повлекло ощутимые последствия, — сообщили в компании.

В «Скайвинд Тек Бай» также отметили, что испытывают трудности с поступлением средств на свои счета от единственного иностранного контрагента. Это влияет на то, чтобы своевременно выполнять обязательства перед сотрудниками.

— С учетом всех факторов менеджмент компании, который находится не в Минске, принял решение уменьшить объемы работы. Если раньше компания планировала разрабатывать и выпускать 3−4 игры в месяц, то сейчас выпуск новых игр приостановлен. Остался только мейнтенанс ранее выпущенных игр. Одномоментно работа сократилась в разы, поэтому и изменилась рабочая нагрузка сотрудников, которые были непосредственно связаны с игровыми проектами. Такие изменения коснулись не только минский офис, но и другие наши офисы в рамках группы компании (Мальта, Кипр, Украина, Великобритания, подрядчики в Польше и России), — сообщается в комментарии компании.

Уведомления об изменении условий труда в минском офисе получили 33 из 171-го сотрудника компании.

Skywind Group — международная компания, специализируется на программном обеспечении iGaming. Входит в многонациональную группу компаний. Центры разработки группы компаний находятся в Украине, Беларуси, на Кипре, Филиппинах, Австралии и Румынии.

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