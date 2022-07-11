ВСУ уничтожили начальника штаба гвардейской дивизии РФ 6 11.07.2022, 18:05

7,016

Кенса не успели довезти до госпиталя.

При обстреле украинскими Вооруженными Силами одного из российских штабов уничтожен российский полковник, начальник штаба – заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ, место постоянной дислокации которой – город Волгоград, сообщает издание «Меридиан».

По данным издания – это гвардии полковник Кенс Сергей, который в 2019-2021 годах являлся командиром 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригада морской пехоты имени 60-летия образования СССР (г. Севастополь).

В социальных сетях сообщают, что Кенса не успели довезти до госпиталя.

С именем Сергея Кенса связан ряд скандалов, которые широко освещались в российских СМИ.

Так, в 2015 году, когда Кенс исполнял обязанности командира войсковой части № 22179, расположенной в городе Майкопе республики Адыгея, он возбудил 23 уголовных дела против военнослужащих, якобы, за самовольное оставление части и заявил, что «намерен возбудить еще 79 уголовных дел».

Во время учений осенью 2014 года контрактники в массовом порядке покинули полигон Кадамовский в Ростовской области. Причиной их отъезда стали плохие условия службы, а также нежелание ехать на войну в Украину.

В Севастополе, когда Сергей Кенс командовал 810-й бригадой морской пехоты, в этой части массово фиксировались случаи неуставных взаимоотношений, в том числе избиение офицерами военнослужащих рядового состава и понуждение их к воровству.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».