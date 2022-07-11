ВСУ уничтожили начальника штаба гвардейской дивизии РФ

ВСУ уничтожили начальника штаба гвардейской дивизии РФ6
- 11.07.2022, 18:05
- 7,016
Кенса не успели довезти до госпиталя.
При обстреле украинскими Вооруженными Силами одного из российских штабов уничтожен российский полковник, начальник штаба – заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ, место постоянной дислокации которой – город Волгоград, сообщает издание «Меридиан».
По данным издания – это гвардии полковник Кенс Сергей, который в 2019-2021 годах являлся командиром 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригада морской пехоты имени 60-летия образования СССР (г. Севастополь).
В социальных сетях сообщают, что Кенса не успели довезти до госпиталя.
С именем Сергея Кенса связан ряд скандалов, которые широко освещались в российских СМИ.
Так, в 2015 году, когда Кенс исполнял обязанности командира войсковой части № 22179, расположенной в городе Майкопе республики Адыгея, он возбудил 23 уголовных дела против военнослужащих, якобы, за самовольное оставление части и заявил, что «намерен возбудить еще 79 уголовных дел».
Во время учений осенью 2014 года контрактники в массовом порядке покинули полигон Кадамовский в Ростовской области. Причиной их отъезда стали плохие условия службы, а также нежелание ехать на войну в Украину.
В Севастополе, когда Сергей Кенс командовал 810-й бригадой морской пехоты, в этой части массово фиксировались случаи неуставных взаимоотношений, в том числе избиение офицерами военнослужащих рядового состава и понуждение их к воровству.