«Лучший вариант авто — когда купил его, помыл и сразу продал» 11.07.2022, 18:15

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Как работают перекупщики машин и какой у них навар.

Купить сейчас новую или подержанную иномарку — задача для белорусов сейчас со звездочкой. Все потому, что в шоу-румах автодилеров наблюдается нехватка новых машин, а те, что есть, подорожали. Хыорошие бэушки тоже поднялись в цене, многие из них «выгребли перекупы». «Зеркало» поговорило с перекупами авто и узнало, как они работают и сколько зарабатывают, а также попросили спрогнозировать, что дальше будет происходить на рынке автомобилей с пробегом.

«Самое главное в этом процессе — «замылить клиенту глаза»

Владимир (имя изменено. — Прим. ред.) живет в Минской области, последние лет десять он в качестве подработки занимается покупкой и перепродажей бэушных автомобилей. У белоруса есть основная посменная работа. Когда позволяет график, то мужчина мониторит сайты с объявлениями о продаже в ценовом диапазоне от 5000 до 30 000 долларов.

Чтобы получить прибыль побольше, Владимиру важно купить автомобиль по стоимости ниже рыночной. Изначально низкая цена на машину встречается, если автовладельцу надо срочно продать свой транспорт. В этом случае на месте Владимир может поторговаться, «бывает, что хозяин скинет еще пару сотен». Есть объявления о продаже машин, которые висят очень давно, тогда Владимир сходу предлагает продавцу снизить цену, например, на тысячу долларов — бывает, люди сразу соглашаются.

— Машины осматриваю сам, делаю диагностику через специальную программу, установленную на ноутбук. Если проблемы по кузову, то беру друга с собой маляра. Для перепродажи стараюсь забирать авто на транзитных номерах, а если продавец не хочет так делать, то есть много желающих, кто «повесит» авто на свое имя за 50 долларов.

После этого Владимир готовит машину к продаже. Самое главное в этом процессе — хороший внешний вид автомобиля, чтобы «замылить клиенту глаза».

— Надо отполировать кузов, сделать химчистку салона, возможно, повозиться с салоном. Например, восстановить салон из кожи, которая потрескалась от старости, тканевый салон с дырками перешить. Подвеску сделать, чтоб не бренчала.

Когда машина готова, то объявление о ее продаже Владимир публикует на профильном интернет-сайте. Он говорит, что при этом очень большую роль играют фотографии и описание автомобиля. По его наблюдениям, сейчас люди «мало ведутся» на объявление с минимальным описанием, тремя снимками и припиской «звоните, все расскажу по телефону». Владимир рассказывает, что те, кто не смог нормально сфоткать, подобрать ракурс и грамотно описать свой авто, зависают с продажей, в итоге вынуждены продавать транспорт по цене намного ниже рынка.

— Надо делать фотографии машины со всех ракурсов, желательно с «больными» местами, описание должно быть не очень длинным, но чтобы все по факту, иногда можно и нужно приукрасить.

Новая цена на авто у мужчины формируется из стоимости, за которую он ее купил, плюс сумма, которая была вложена для приведения машины в порядок, а также накрутка мужчины.

— Накрутку делаю такую, при которой стоимость машины выше средней по рынку. Сколько накинуть — зависит от конкретной машины. В целом, стараюсь на машине заработать не менее 1000 долларов. Помню, была одна машинка, это мое «золото»: вложил в нее максимум 500 долларов, а заработал 4000 долларов. Но продавал ее месяца три. А вообще каждый автомобиль продается по разному, были такие, что на полгода зависали, а бывает, что за месяц уезжают, — делится секретами бизнеса Владимир.

Средний доход белоруса с продажи авто — около 1500−2000 долларов в месяц, но Владимир акцентирует внимание, что он «не матерый» в этом деле. Например, есть перекупы, которые имеют по два дома и две квартиры. Вырученных денег мужчине хватает, чтобы «не попасться властям на крючок и с основной работы не улететь».

Мужчина согласен с фактом, что люди не любят перекупов автомобилей и отзываются о них нелестно, но считает, что такое мнение народа ошибочным.

— Мы хотя бы машину приведем в порядок, а потом продаем. Да и если человек сам не способен посмотреть, выбрать, проверить авто, то он должен обижаться на себя, а не на меня. Мне таких людей жаль с одной стороны, а с другой стороны, для них перекуп в какой-то плане мотиватор.

Так как Владимир давно «варится» на рынке подержанных авто, у него есть свои наблюдения по ценам на них, а также прогнозы о том, что будет происходить со стоимостью на бэушки дальше.

— Подержанные авто дорожают. Перед войной в Украине, 22 февраля, я продал одну машинку по тогдашнему курсу 2,7 рубля за доллар, а буквально через две-три недели курс начал расти, — вспоминает мужчина.

Владимир говорит, что автовладельцы тогда были в растерянности, отдавали свои машины по цене ниже рынка примерно на пять тысяч долларов. В последующие месяцы доллар начал «падать» и люди стали продавать авто только в белорусских рублях, из-за этого перекупу «было даже смешно».

— Ближе к лету цены на машины начали по чуть-чуть подниматься, а сейчас рынок можно сказать стабилен, по сравнению с тем, что было еще пару месяцев назад. Но я думаю, что скоро доллар будет расти и вторичка будет падать в цене.

Так как рынок бэушек в Беларуси небольшой, Владимир раздумывает над тем, чтобы взять авто на аукционе из Америки. Но сейчас он только вникает в эту сферу, говорит, что «там чуть сложнее — неизвестно, какая машина приплывет, важно иметь удачу». Да и бизнес с Америкой сейчас рискован из-за санкций. Например, не всегда может пройти транзакция при расчете за авто, могут быть случаи, когда выиграл машину на аукционе и не можешь ее оплатить — получишь штраф, также могут долго не грузить машину на паром.

— Но на авто из Америки будут совсем другие будут доходы. Думаю, если с умом продать, то около пяти тысяч с единицы можно поиметь. Клиент на них будет всегда, там машинки с маленькими пробегами, например, у трехлетней машины — 10 000 км пробега, да ее россияне заберут с руками и ногами.

«Жил бы я в Минске — дело с перепродажей пошло бы быстрее»

В небольшом городке Могилевской области, где живет Сергей (имя изменено. — Прим. ред.) подходящей для него работы нет, поэтому последние семь лет белорус занимается перепродажей автомобилей. Ценовой сегмент, в котором работает мужчина — 3000−4000 долларов. Такой транспорт востребован у людей из их небогатого региона, при этом конкурентов у Сергея нет, в своем районе этим делом он занимается только он один. Не «клюют» на его авто и россияне — этих «купцов» интересует транспорт подороже.

Около 80% машин белорус покупает в Минске, остальные — в населенных пунктах по соседству. Чаще всего Сергей покупает BMW, Audi и Honda 1996−1998 годов выпуска. Ищет их через «Автомалиновку» и «Куфар», иногда машины предлагает знакомый перекуп, который первым покупает авто, ничего с ними не делает, и лишь набросив пару сотен долларов, продает Сергею. Например, сейчас у нашего героя в работе «хорошая» BMW, которую этот перекуп «приволок из Жлобина».

Кстати, мужчина не смеется с земляков, которые предпочитают покупать почти 30-летние BMW, говорит, что «это не понты, потому что эти авто действительно комфортные, надежные», и что, что ремонт их стоит дорого.

— Я не заметил, что машины сейчас купить трудно, они есть, как и раньше, также не заметил, чтобы они стали дороже стоить. Хотя владельцы старых Audi меня начинают напрягать: с «жуками» под покраску многие просят за авто больше 4000 долларов. Правда, бывает, что не успеваешь доехать на просмотр авто — его покупают перед тобой. Например, на прошлой неделе пару штук из-под носа ушли.

В столицу за покупкой машины Сергей отправляется на маршрутке, поэтому уступает во времени другим покупателям. Осматривает транспорт он сам, считает, что имеет достаточный для этого опыт. В первую очередь смотрит на кузов, говорит, что «это 90% успеха», потому что людям нужна красивая машина. Потом смотрит мотор, ездит на авто и слушает, «чтобы ничего не стучало и не било». Сильно «усаженную» Сергей не покупает, да и вообще, старается покупать хорошие авто, чтобы потом не стыдно было перед тем, кому он ее продаст. Но иногда случаются «проколы».

— Недавно купил Opel. Смотрел машину вечером, в темноте. А когда приехал и поднял машину на подъемник, увидел, что там пороги запенены монтажной пеной, а сверху накладки. Сразу руки опустились. Продал эту машину с трудом, прибыль, хорошо, если 20 долларов получилась. Также довольно часто бывает, что в авто текут разные трубки, но это мелочь, я считаю. Еще один раз попал на 100 долларов — по дороге зайца сбил и разбил радиатор.

Белорус продает машины медленно, сперва он их немного ремонтирует, красит. Покраской чаще всего занимается сам — учился по видео на YouTube, «гайки крутит» также иногда сам, а если не справляется, то едет на СТО к знакомым. Старается делать авто максимально хорошо, чтобы побольше накинуть, да еще потому, что «люди и так носом воротят» на просмотрах.

Всего за семь лет Сергей продал больше 40 авто. Срок продажи машин разный — может уйти за пару дней, а может стоять месяц. В среднем он продает одну машину в месяц, набрасывает на одну 600−700 долларов, но «это с запасом, чтобы сбросить при торговле». Доход получается небольшой, максимум 600 долларов, но чаще — 300−400 долларов.

— Да, это реальная Беларусь. Конечно, я видел перекупов у которых замки выстроены, целый ряд машин на продажу, еще в гараже стоят, свои эвакуатор есть. Разговаривают многие из таких дерзко, и все подгоняют, когда выбираешь среди их машин.

Сергей говорит, что сам удивлен тому, как они с женой и детьми выживают на такой доход. Правда, супруга белоруса работает, но зарплата ее никогда не была больше 700 рублей. Немного помогают три грядки разбитые возле дома — с них получается собрать кое-какие овощи и зелень.

— Конечно, жил бы я в Минске так дело с перепродажей пошло бы быстрее. Открыть здесь автохаус или хотя бы продавать больше не получится, люди у нас тут бедные, бизнес тут не выживает. А вообще, я хотел бы нормальную работу найти, свою машину иметь, заработок постоянный, чтобы перепродажей вообще не заниматься.

«Лучший вариант авто — когда купил ее, чуток помыл и сразу продал»

Последних 18 лет Антон (имя изменено. — Прим. ред.) из Гродненской области занимается перепродажей авто стоимостью до 6000 долларов. Раньше он постоянно покупал газеты с объявлениями о продаже авто — искал новые предложения, в последние годы — это предложения на сайтах.

— В последнее время каждые 10 минут обновляю сайты. Потому что купить сейчас хорошее авто — очень большая удача, машин стало мало. Продать — пожалуйста. Я подозревал, что что-то будет на рынке авто после действия наших властей, но не думал, что это так быстро придет.

По мнению Антона, машины сейчас подорожали очень сильно. Если авто в хорошем состоянии, то «ставь за нее любую цену — уйдет обязательно», за наличные или в кредит через автохаус.

— Считаю, что проще сейчас продавать авто через автохаус. Отдаешь туда машину и она уходит быстро, за это они с продажи сто долларов забирают.

Мужчина покупает авто в своей области. К «адекватному» продавцу едет сразу с деньгами, но есть нюанс — чаще люди хотят продавать так, чтобы сразу оформить договор купли-продажи, а это не подходит перекупу, потому что на себя авто оформлять он не хочет, а «желающих повесить на себя машину не много».

— Бывает, что висит объявление долго — машина не продается. Приезжаешь — оказывается там машинка-красавица. А бывает, что только объявку продавец повесит, по телефону поет, какой у него классный автомобиль, приезжаешь — а там ведро с болтами.

Авто ценовой категории, в которой работает Антон, в 90% со «скрытыми косяками», которые во время продажи не усмотришь. Но он не сильно переживает по этому поводу, потому что понимает, что машины за такую стоимость уже «отжили». Обычно мужчина продает три-четыре машины в месяц, больше — «сложно, не хватит времени ими заниматься».

— Лучший вариант авто — когда купил ее, чуток помыл и сразу продал. Но так, увы, бывает далеко не всегда. Люди продают такой ужас, что в салон страшно садиться. Вот и приходится пылесосить, мыть, полировать панельки, чтобы блестели. Но некоторые машины приходится «варить» и красить.

Антон говорит, что «машины не фуфлит», да и вообще, перекупы не балуются тем, чтобы, например, налепить на ржавчину какую-нибудь наклейку, чтобы скрыть дефект. По его словам так делают именно хозяева авто, «уж лучше бы вообще не трогали — проще исправить будет».

— Думаю, что машины и дальше будут дорожать. Хороших машин будет все меньше. Уже есть дефицит запчастей, при этом запчасти стали очень дорогие. Ситуация очень плохая и для обычного человека и для перекупа, — резюмирует Антон.

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