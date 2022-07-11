В Глубоком Николая Статкевича поставили на учет, как «экстремиста» 1 11.07.2022, 18:18

Николай Статкевич

Жена одного из лидеров белорусской оппозиции поделилась письмом от мужа.

Жена одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевичa Марина Адамович опубликовала последнее письмо, полученное от мужа, датированное 30-ым июня:

- Нахожусь в карантинной камере. Чувствую себя хорошо, возобновил занятия физкультурой. Здесь до сих пор не принято решение по моему заявлению «об угрозе... со стороны сотрудников». Они пытаются отговорить меня от него.

Вчера давал пояснения по этому поводу начальнику колонии. Пояснил, что моих сокамерников систематически заставляли писать заявление о якобы моем признании им в «преступлении». Как я понял, первое «дело» по статье 342-ой было заведено по заявлению моих сокамерников в ЦИП.

Еще одно «дело» по части 2 статьи 293-ей было заведено по заявлению моих сокамерников на «Володарке». Теперь такие заявления можно использовать для возбуждения «дела» уже против моих знакомых. Аресты же не останавливаются.

Ты же помнишь, как осенью 2011 года в Шклове один задержанный признался мне, что его заставили написать заявление о моем «признании» о якобы совершенном тобой «преступлении». Я не знаю, честно ли признался тот человек или его использовали для тихого шантажа. Но тогда я передал тебе информацию про грубый шантаж, и публичность сделала эту провокацию невозможной. Вот почему теперь, хотя у меня нет никаких арестантских «проблем», я должен сидеть один. Хотя мне уже здесь и угрожали наказанием. Чуть не забыл - поставлен на учет как «экстремист».

Спасибо за новости из Украины. Я уже тебе говорил, что скоро линия фронта там стабилизируется. По крайней мере, осенью — с большой вероятностью.

Напомним, что Николая Статкевича в июня этапировали в колонию в Глубоком.

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