Выпускница из Лиды набрала по 100 баллов на ЦТ по математике, физике и белорусскому языку 1 11.07.2022, 18:40

Анастасия Бильдь

Это уникальный результат.

Выпускница лидской средней школы № 8 Анастасия Бильдь сдала Централизованное тестирование по трем предметам на 100 баллов каждое, пишет телеграм-канал Министерства образования, добавляя, что это «уникальный результат».

Средний балл аттестата у Анастасии — десять. Сдавать на централизованном тестировании девушка решила белорусский язык, математику и физику. Первые два результата по 100 баллов не стали для нее чем-то неожиданным, однако третий вызвал особые эмоции.

— Последний результат (100 баллов по физике — Прим. ред) стал действительно радостным для меня, — говорит девушка. — Не сомневалась в себе, потому что шла к своей мечте целенаправленно, постоянно участвовала в олимпиадах по математике, поэтому знания по этому предмету были основательные. Даже готовиться не пришлось. А вот на дополнительные занятия по белорусскому языку ходила. Перед сдачей ЦТ полностью выключила волнение и сосредоточилась на заданиях, — сказала Анастасия.

Девушка призналась, что хочет заниматься информационными технологиями и программированием. Она собирается подавать документы в БГУИР.

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