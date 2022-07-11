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Украинские военные показали освобожденную от россиян Павловку

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  • 11.07.2022, 18:46
  • 7,232
Украинские военные показали освобожденную от россиян Павловку

Видеофакт.

В конце июня ВСУ освободили от российских оккупантов сразу два села на юге страны. Украинские защитники показали, как выглядит освобожденная Павловка Донецкой области.

На кадрах - разрушенные дома, разбитая инфаструктура и почти нет людей. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

- Когда-то большое и «живое» село стало теперь пустошью. Сюда пришел «русский мир» и оставил после себя смерть и разруху, - прокомментировали видео в Минобороны.

Силы обороны Украины продолжают освобождать от оккупантов временно занятые земли, добавили в ведомстве.

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