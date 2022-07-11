Ученые нашли под Австралией часть земной коры возрастом четыре миллиарда лет 1 11.07.2022, 19:05

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Данные о земной коре открывают новое понимание эволюции планеты.

Австралийские ученые с помощью метода лазерного расщепление поверхностных минералов смогли проследит историю их происхождения до очень далеких глубин под поверхностью Австралии. В результате они выяснили, что под Западной Австралией находится огромный кусок первичной коры площадью 100 тысяч кв. км, а это в 6 раз меньше территории Украины, и возрастом в 4 млрд лет, сообщает ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

"Мы считаем, что эта область земной коры, которая осталась в первозданном виде за миллиарды лет и ей на 500 млн лет меньше, чем самой Земле, влияла все это время на геологическую эволюцию этого региона. И новые данные могут помочь нам понять, как безжизненная планета в начале своей истории стала обитаемой через сотни миллионов лет после образования", — говорит Максимилиан Дрелльнер из Университета Кертин, Австралия.

По словам ученых, этот участок земной коры мог иметь сильное влияние на создание горных пород, поскольку старые породы смешивались с новыми, и этот участок появился впервые как одно из самых ранних образований первичной коры на планете, который пережил событий горообразования.

"Мы считаем, что на Земле существует много участков коры, которые также образовались и сохранились. Это говорит о том, что примерно 4 млрд лет назад, когда утихла метеоритная бомбардировка ранней планеты, кора застыла и начала появляться жизнь на Земле", — говорит Дрелльнер.

Благодаря методу лазерного расщепление минералов на поверхности, ученые смогли исследовать их самые мелкие частицы и узнать историю их происхождения до очень далеких глубин. Ученые выяснили, что эти минералы берут свои стоки из участка первичной коры площадью 100 тысяч кв. км, который находится под территорией Западной Австралии. И именно этот кристаллический фундамент в данном конкретном регионе имел важнейшее значение для геологической эволюции региона.

Теперь ученые хотят узнать, что еще скрыто под поверхностью планеты, и как земная кора эволюционировала до нынешнего состояния.

"Мы считаем, что граница этого участка протокоры является границей залежей полезных ископаемых и эти данные важны для дальнейшей разработки ценных ресурсов",- говорит Дрелльнер.

По словам ученых, этот участок древней протокоры уже не полностью состоит из первичных горных пород, так за миллиарды лет там произошли значительные изменения. Тем не менее изучение таких регионов дает возможность лучше понять эволюцию Земли.

Австралийские ученые считают, что новые данные могут помочь планетологам в изучении эволюции других планет. Они смогут больше узнать о процессах формирования ранней коры каменистых планет и о том, как на этих планетах могла появиться потенциальная жизнь.

"Очень сложно получить точное представление о ранней Земле, ведь прошли миллиарды лет. Но это очень важная задача, ведь таким образом мы можем понять эволюцию других подобных планет",- говорит Дрелльнер.

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