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Сжег технику оккупантов и ждал врага с гранатой: история смелого пенсионера из Бучи

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  • 11.07.2022, 19:14
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Сжег технику оккупантов и ждал врага с гранатой: история смелого пенсионера из Бучи

Украинец остановил и уничтожил часть колонны россиян, а затем сообщил об этом военным.

64-летний Валентин Дидковский - пенсионер из Бучи, который остановил и уничтожил часть колонны оккупантов. Мужчина сжег вражескую технику и ждал рашистов с гранатой в руках, потому что не хотел попасть в плен. Об этом говорится в новом сюжете от ТСН.

Пенсионер не считает себя героем. Он говорит, что мог бы еще раз повторить свой поступок, если бы в этом была нужда. Сейчас во дворе Дидковского много работы, рашисты били по его дому прицельно.

"Это было 27 числа, где - то в 8 часов утра", - вспоминает мужчина.

Пенсионер был дома, в Буче, когда услышал грохот техники. Он посмотрел в окно и увидел ужасное: колонна рашистов движется по его улице. Мужчина сразу решил остановить врага, ведь понимал, что оккупанты движутся на Киев. Он достал из гаража гранаты и противотанковый гранатомет РПГ-18 "Муха". Все это ему накануне дали военные, трофеи забрали у рашистов. Мужчина хорошо знает, как обращаться с оружием, он служил в армии, а с 2014 года ездил волонтерить на передовую.

Мужчина залез на прицеп у забора и целился в бензовоз посреди колонны врага. Когда пенсионер услышал взрыв, он слез с прицепа и начал бросать во врага гранаты, прямо через забор.

Оккупанты начали стрелять в ответ. Они разрушили забор и едва не сравняли с землей дом смельчака. Пенсионер понимал, что нужно убегать. Он ползком сбегал за дом и спрятался в уборной соседнего дома. Уже там пенсионер ждал оккупантов с гранатой в руках.

Смельчак знал, что рашисты могут пойти его искать, но не хотел попасть в плен. Поэтому он решил убить и себя, и оккупантов, если те его найдут. В то же время мужчина позвонил знакомым военным и сообщил о ситуации. Те начали поливать оккупантов огнем.

Когда уже все затихло, а техника рашистов сгорела, он вышел и увидел остатки колонны. Все это мужчина снял на видео. Пенсионеру хотели отомстить, его искали, в его доме все перерыто. Когда он на несколько дней уехал, чтобы патрулировать в рядах теробороны Ирпеня, то по возвращении домой не нашел даже свои документы.

Сейчас Валентин занимается восстановлением своего дома. На замену крыши понадобилось более двухсот тысяч гривень. Поэтому пока он живет в летней кухне и не прекращает служить в теробороны.

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