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Белорусские фермеры вынуждены отдавать свою продукцию за бесценок

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  • 11.07.2022, 19:27
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Белорусские фермеры вынуждены отдавать свою продукцию за бесценок

Капусту у фермеров закупают по 20 копеек за кило, а продают — в несколько раз дороже.

В Столинском районе овощеводы живут с парников. Выращивают тонны помидоров, огурцов, капусты. Но каждый год перед фермерами встаёт вопрос: куда сбыть продукцию? Свои коррективы в торговлю сначала внесла пандемия, российский рынок оказался закрыт для белорусских овощей, пишут «Медиа-Полесье».

Например, в Белоуше из-за отсутствия покупателей раннюю капусту фермеры были вынуждены продать местному сельхозпредприятию на корм скоту. Хотя выращивали для людей.

Зимой этого года закупочная цена капусты у фермеров была по 1,50 рубля за килограмм. После введения правительством запрета на вывоз капусты, лука и яблок за пределы страны был определён максимальный уровень оптовых и розничных цен. Цена на капусту, например, не должна была превышать 1,17 рубля за килограмм, а розничная – 1,67 рубля. Закупочная цена вновь стала снижаться.

Как стало известно журналистам, сейчас закупочная цена килограмма капусты у фермеров в Столинском районе 20 копеек. На рынках и в магазинах капуста стоит значительно дороже. В некоторых случаях разница составляет 12,5 раз.

Почём капуста в Пинске и Лунинце?

В мае цена на капусту нового урожая в Пинске была от 3 рублей за кило. В разгар лета цены на сезонные овощи снизились.

Например, на рынке по улице Звёздной в Пинске на прошедших выходных кило можно купить в пределах 1-2,5 рубля.

В торговой точке Пинского райпо на Центральном рынке кило продавали по 1,25 рубля.

В магазине «44 меридиан» капуста по 1,32 рубля за кг.

В Лунинце свежая капуста по рубль тридцать.

Вот и получается, что на овощах зарабатывают все, кроме фермеров, которые отдают свою продукцию за бесценок.

Возможно, проблему со стоимостью продукции поможет решить строительство логистического центра в Столинском районе.

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