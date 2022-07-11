ВСУ показали кадры крушения крейсера «Москва» и атак на «вышки Бойко»6
- 11.07.2022, 19:47
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Как освобождали остров Змеиный.
Оперативное командование Юг показало историю освобождения острова Змеиный от российских оккупантов, пишет nv.ua.
На кадрах можно увидеть момент крушения крейсера «Москва» и удар по плавучей буровой установке Таврида, известной как «вышки Бойко», которые ВСУ опубликовали впервые.
Отмечается, что операция по освобождению острова продолжалась более двух месяцев и состояла из нескольких этапов.
Всего командование подтверждает уничтожение:
3 ЗГРК Панцирь-С1;
1 ЗРК Тор-М2 и ТЗМ к нему;
1 РЛС Мыс;
1 РСЗО Торнадо-Г;
1 РСЗО Град;
1 система РЭБ;
1 маломерный катер;
2 ББМ;
8 единиц автотехники;
1 склад боеприпасов.
Общие же потери российских оккупационных войск во время оккупации острова составляют более $900 млн, добавили в ОК Юг.
К участию были привлечены группировки разнородных сил ВМС, эскадрилья Байрактаров, Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, а также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск Александрия.