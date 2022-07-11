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ВСУ показали кадры крушения крейсера «Москва» и атак на «вышки Бойко»

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  • 11.07.2022, 19:47
  • 5,446
ВСУ показали кадры крушения крейсера «Москва» и атак на «вышки Бойко»

Как освобождали остров Змеиный.

Оперативное командование Юг показало историю освобождения острова Змеиный от российских оккупантов, пишет nv.ua.

На кадрах можно увидеть момент крушения крейсера «Москва» и удар по плавучей буровой установке Таврида, известной как «вышки Бойко», которые ВСУ опубликовали впервые.

Отмечается, что операция по освобождению острова продолжалась более двух месяцев и состояла из нескольких этапов.

Всего командование подтверждает уничтожение:

3 ЗГРК Панцирь-С1;

1 ЗРК Тор-М2 и ТЗМ к нему;

1 РЛС Мыс;

1 РСЗО Торнадо-Г;

1 РСЗО Град;

1 система РЭБ;

1 маломерный катер;

2 ББМ;

8 единиц автотехники;

1 склад боеприпасов.

Общие же потери российских оккупационных войск во время оккупации острова составляют более $900 млн, добавили в ОК Юг.

К участию были привлечены группировки разнородных сил ВМС, эскадрилья Байрактаров, Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, а также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск Александрия.

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