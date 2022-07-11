Оккупанты безуспешно штурмуют позиции ВСУ: свежая сводка Генштаба 1 11.07.2022, 20:02

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Украина 138-ые сутки противостоит российскому нашествию,

В Генеральном штабе Украины обнародовали вечернюю сводку ситуации на фронтах на сто тридцать восьмые сутки противостояния украинской армии российскому нашествию: оккупанты безуспешно штурмуют позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Россия ключевые силы сосредоточила на установлении окончательного контроля над территорией Луганщины, попытках окружения военных ВСУ в Донецкой области, содержании сухопутного коридора с оккупированным Крымом и морской блокировке в Черном море.

Волынское и Полесское направления

Особых изменений не наблюдается.

Сeверское направление

Российские подразделения противника продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей, демонстрируя свое присутствие применением артиллерии. Россияне обстреляли районы Карповичей и Николаевки Черниговской области.

Слобожанское направление

Россияне сосредоточили усилия на удержании занятых позиций на Харьковском направлении, недопущении продвижения войск ВСУ к госгранице.

Совершили обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах н. п. Харьков, Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Коробочкино, Слатино, Прудянка, Новое, Рубежное, Благодатное, Кутузовка, Золочев, Черкасские Тишки, Победа, Питомник, Русская Лозовая. Были враждебные удары из вооружения вертолетов Ка-52 возле Лебяжьего, Верхнего Салтова и Прудянки (возле этого населенного пункта проводили воздушную разведку беспилотником).

Славянское направление

Враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах н. п. Дубровное, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Курулька, Черкасское, Краснополье, Маяк и Новониколаевка. Совершил авиаудар возле Богородичного.

ВСУ в направлении Краснополья в очередной раз отразили штурм противника и свели на нет все попытки продвинуться.

Краматорское направление

Россияне активных действий не предпринимали. Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы н. п. Северск, Закотное, Серебрянка, Григоровка, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Звановка, Выемка и Ивано-Дарьевка. Авиаудары зафиксировали возле Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Спорного.

Бахмутское направление

Российские военные обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Временного Яра, Берестового, Покровского, Соледара, Зайцева, Вершины, Новолуганского, Клещеевки, Кодемы, Нью-Йорка. Нанесли авиаудар самолетами штурмовой авиации Су-25 возле н. п. Покровское и Яковлевка.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское и Запорожское направления

Враг нанес авиаудары около н. п. Шевченко и Золотая Нива. Велись обстрелы из артиллерии в районах н. п. Авдеевка, Карловка, Невельское, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Владимировка, Павловка, Угледар, Перестройка, Большая Новоселка, Времевка, Новоселка, Белогорье, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Загорное, Гуляйпольское, Новоданиловка, Орехов, Жеребянки, Каменское.

Противник отступил после неудачного наступления в направлении Марьинки.

Южнобужское направление

Россияне пытаются удержать занятые рубежи и не допустить наступления ВСУ. Продолжают огневое влияние для сковывания действий украинских войск. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах н. п. Осокоровка, Добрянка, Ольгино, Большая Костромка, Карьерное, Белая Криница, Зеленый Гай, Калиновка, Белогорка, Киселевка, Любомировка, Кобзарцы, Красная Долина, Партизанское, Благодатное, Котлярово, Шевченковское, Заря, Посад- Прибужское.

Акватория Черного и Азовского морей

Противник в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря, где находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Суммарный залп – до 16 крылатых ракет.

ВСУ наносят врагу потери по всем направлениям и готовы к любым изменениям оперативной обстановки. В подразделениях российской армии чаще наблюдаются случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию, добавляют в Генштабе.

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