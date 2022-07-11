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Политзаключенная Наталья Подлевская вышла на свободу

  • 11.07.2022, 20:18
Политзаключенная Наталья Подлевская вышла на свободу
Наталья Подлевская

Более полугода ее продержали под следствием в СИЗО.

На суде произошла довольно необычная для наших условий вещь. Прокурор потребовал для Натальи Подлевской 2,5 года заключения. Судья ограничился годом колонии и штрафом в 100 базовых величин (3200 рублей). На практике это обернулось освобождением в зале суда, так как отведенный срок женщина уже отсидела, сообщает «Вясна».

56-летнюю Наталью Подлевскую задержали в ноябре прошлого года за комментарии о Лукашенко и других представителях власти. Более полугода ее продержали под следствием в СИЗО, где у нее обострились хронические заболевания. На суде, который проходил в закрытом режиме, женщина постоянно была в наручниках — ей разрешили снять их, только чтобы подписать документы.

4 июля Наталья вышла на свободу по истечении срока, даже не дождавшись рассмотрения апелляционной жалобы.

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