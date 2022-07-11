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«Специалисты на СТО просто смеялись»

  • 11.07.2022, 20:52
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«Специалисты на СТО просто смеялись»

Могут ли белорусы вернуть машину в автохаус?

"Бэушка" – это зачастую "кот в мешке", поэтому выбирать автомобиль с пробегом нужно с холодной головой. Однако количество обращений от читателей, которые попали в беду после покупки машины из автохауса, последнее время увеличилось кратно, пишет abw.by.

То, что продают людям, по техническому состоянию ездить по дорогам не должно – это просто опасно. Но продавцов это не особо волнует, главное – поиметь деньги на очередном простачке.

"Специалисты на СТО просто ржали"

Белорус в автохаусе купил Toyota Avensis 2008 года выпуска. Он честно говорит, что пошел в комиссионку, потому что в автомобилях не разбирается и посчитал, что там автомобиль покупать надежнее. Оказалось, не совсем так.

"После покупки загнал машину на СТО, и там специалисты просто ржали, извините за выражение. "Как вообще вы могли такое купить?!" – от кого только не слышал я в автосервисе, – говорит он. – Тормозов в машине практически нет, по двигателю куча дефектов, установлены детали с праворульной машины, проводка самодельная, компьютер столько ошибок выдал, что сосчитать трудно. Автомобиль, в общем, проблемный, мягко говоря. Позвонил в автохаус, где машину покупал, попросил вернуть деньги за авто и забрать обратно этот хлам. В ответ услышал, что "бэушные" автомобили возврату не подлежат по закону. Я в отчаянии: по калькуляции в автомобиль нужно вложить треть его стоимости, чтобы хоть как-то можно было на нем ездить. Можно ли без суда этот вопрос решить и как?"

Возврату не подлежит?

Такой аргумент представители автохаусов используют довольно часто. При этом они ссылаются на п.27 постановления cовмина №744, которым утверждены Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами. Дословно этот пункт звучит так: "Принятые на комиссию товары, приобретенные в комиссионной торговле, обратно от покупателей не принимаются".

Однако продавцы умалчивают о следующем п.28 этого документа. В нем говорится: если что-то не урегулировано этим документом, регулируется другим – Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденными cовмином постановлением №703 (далее – правила). В 744-м постановлении "инструкции" на случай неудачной покупки машины в автохаусе нет, поэтому переходим к правилам. И тут представителей автохаусов ждет сюрприз.

Согласно п.78 бывшие в употреблении непродовольственные товары надлежащего качества обмену и возврату не подлежат – обратите внимание на словосочетание "надлежащего качества". А если вам продана некачественная "бэушка" и эти недостатки товара не были оговорены до покупки, то вы можете предъявить продавцу по своему выбору требования, предусмотренные Законом РБ "О защите прав потребителей" (п.77).

В законе говорится, что некачественный товар можно обменять, вернуть обратно с возвратом уплаченных денег, потребовать исправить недостатки и предъявить прочие требования. Поэтому подводим промежуточный итог: если автохаус продал вам "бэушный" автомобиль с недостатками, которые оговорены не были, то такой автомобиль возврату подлежит.

А как понять, оговорены недостатки или нет? В п.29 постановления cовмина №744 черным по белому написано, что перед выставлением транспортного средства на продажу создается комиссия по проверке технического состояния автомобиля, в которой обязательно должен быть собственник авто (указанный в техпаспорте) или его представитель (по доверенности). Эта комиссия должна составить акт проверки и оценки транспортного средства, в котором обязательно должны быть отражены:

... марка, модель, наименование (тип) транспортного средства, год выпуска, пробег по данным спидометра, рабочий объем двигателя и его состояние, тип коробки передач (трансмиссии), цвет кузова (кабины), его идентификационный номер и внешнее состояние (с указанием дефектов), номер шасси (рамы), наличие и состояние заднего и переднего мостов, коробки передач и сцепления, рулевого управления, карданного вала, электроприборов, систем питания и охлаждения, аккумулятора, шин, состояние тормозной системы, комплектность салона, инструментов, запчастей...

В акте отражается состояние указанных узлов и агрегатов – как правило, пишут "соответствует" или "не соответствует". Документ подписывается членами комиссии в трех экземплярах, которые распределяются в следующем порядке: первый остается у комиссионера, второй – у комитента (собственника авто), третий – для будущего покупателя и хранится у продавца.

И если в акте написано "соответствует", это значит, что участие такой машины в дорожном движении разрешается. Следовательно, в ней нет неисправностей, при которых ездить нельзя, перечисленных в Приложении №4 к ПДД.

Проверка комиссионером может проводиться как самостоятельно, если технические возможности для этого есть, так и с привлечением организации, имеющей разрешение на проведение государственного технического осмотра транспортных средств.

Документу быть

В этой истории покупателю такой акт не выдали, поэтому действовать нужно следующим образом. Не нужно сразу звонить продавцу и выражать свое недовольство. Для начала проведите диагностику автомобиля в автосервисе и получите заключение о его техническом состоянии. Это очень важно.

Дальше позвоните продавцу (комиссионеру) и попросите выдать акт технического состояния проданного вам автомобиля, который продавец выдать "забыл". Ссылайтесь на нормы закона, о которых мы говорили выше, скажите, что проконсультировались с юристами и они вам все это подсказали. Припугнуть обращением в госорганы при несговорчивости также лишним не будет.

Если акт не выдали, а причина этому на поверхности – автомобиль не соответствует заявленным техническим требованиям, то обращайтесь в органы милиции, которые зафиксируют ситуацию в материалах проверки, ведь речь может идти и о мошенничестве.

Вместе с этим предъявите письменно свои требования, например, о возврате денег за автомобиль. Это можно сделать в книге жалоб и предложений. Не дают такую книгу? Во-первых, она должна находиться в месте торговли, напомните продавцу это, а во-вторых, это повод для проверки налоговыми органами – повод обратиться еще и туда.

Запомните: чем больше "косяков" в противостоянии совершит нерадивый продавец, тем больше у вас аргументов в свою пользу.

В суд!

Как правило, милицейская проверка в таких случаях заканчивается вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела с фразой в конце "обращайтесь в суд".

Так как вы приобретали машину в комиссионке, то это гражданско-правовой спор в рамках иска о защите прав потребителей, который госпошлиной не облагается. Постановление, вынесенное милицией, есть, ответ на претензию автохаус также обязан вам направить, акт диагностики в наличии – все это прилагаем к иску.

В судебном процессе обычно сопоставляются между собой акт проверки и оценки транспортного средства, составленный при приеме авто на комиссию, который должен находиться у продавца, и акт диагностики, выданный на другой СТО. Возможно назначение независимой экспертизы.

Главное – желательно не эксплуатировать автомобиль. Почему? Все просто. Если он аварийный, то есть в нем есть недостатки, указанные в Приложении №4 к ПДД "Перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении", то на такой машине ездить нельзя. Дальнейшая эксплуатация машины может лишь ухудшить ее состояние. Это хоть и некрупный, но все же козырь в рукаве продавца.

И еще один момент – комиссионер в полной мере несет перед покупателем ответственность за несоответствие товаров характеристикам их состояния, данным при приеме на комиссию (п.23 постановления №744). Это проблема продавца, и если бы он требования законов в части предпродажной подготовки и проверки технического состояния автомобиля соблюдал, то и подобных споров не было бы.

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