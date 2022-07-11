Что посмотреть и чему удивиться в Гнезно
- 11.07.2022, 21:09
Вариант путешествия на один день.
Intex-press.by отправился в местечко, расположенное почти на самом западе Беларуси - в Волковысском районе, Гродненской области.
Как добраться
Лучше всего ехать в Гнезно по железной дороге — это отличный и экономный вариант. В одном километре к юго-западу от местечка на ветке Волковыск — Свислочь находится железнодорожная станция Голынка. До Волковыска, который находится в 7 км от Гнезно, каждый день курсирует дизель сообщением Гродно-Барановичи. Также весьма удобном добираться до Гнезно на собственном автомобиле, велосипеде либо автостопом.
Что посмотреть
Гнезно известно с 15 века, когда здесь находилась усадьба рода Монивидовичей. Позже имение стало собственностью Шеметов. Именно они в 1524 году на месте старого деревянного храма начали строительство католической церкви Святого Михаила, которая и до сей поры является главным украшением местечка.
В 1555 году хозяином Гнезно стал Иероним Ходкевич, который женился на Анне Шемет. Сам Ходкевич перешел в кальвинизм и превратил храм в Гнезно в кальвинистскую церковь. Кальвинистским храм оставался почти столетие, до 1643 года, когда был возвращен католикам. После этот храм необыкновенной красоты переживал не одну реставрацию, войны, закрытие за советской властью и возвращение верующим в 1989 году.
Также отметим, что костел Святого Михаила является ярким примером переходного типа от готики к ренессансу.
В результате третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Гнезно оказалось в составе Российской империи. В начале 19 века местечко перешло во владение к Тарасевичам. Они примерно в 1835 году построили здесь усадьбу, которая, как и костел. признаны историко-культурной ценностью.
Сам памятник архитектуры был построен в модном в первой половине 19 века стиле классицизм, и отлично сохранился до нынешних времен. Сейчас в здании усадьбы разместились сельский ДК и библиотека. Также сохранились панские хозяйственные строения и парк, где был установлен памятный камень.
Также стоит отметить, что в Гнезно чистый воздух, просторные поля и протекает река Россь.
Где перекусить
В поселке есть столовая, но советуем пообедать в Волковыске либо взять еду с собой и покушать на природе.
Где зачекиниться в Instagram
Костел Святого Михаила – один из древнейших и красивейших храмов Беларуси. Это очень красивое культовое сооружение. Обратите внимание и на территорию вокруг костела. Усадьба Тарасевичей также весьма фотогенична, особенно фасад здания.
Удивительное и готическое с чертами ренессанса может быть не только где-то в Германии, но и у нас, в границах нашей Беларуси. А теплое время года еще больше благоприятствует “вандроўкам”. Поэтому отправляетесь в Гнезно за положительными эмоциями и новыми фото в социальные сети.