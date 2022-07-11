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Первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины после освобождения Змеиного

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  • 11.07.2022, 21:19
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Первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины после освобождения Змеиного

Судна будут перевозить агропродукцию из Украины через устье Быстрое.

Благодаря освобождению Вооруженными силами Украины острова Змеиный в украинские порты уже прибыли первые восемь иностранных судов. Как сообщили в Военно-морских силах ВСУ, они присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море.

"Остров Змеиный имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на Юге Украины, чем и пользовался оккупант, блокируя движение гражданских судов в южной части нашей страны", - отметили в ВМС.

Из-за блокады россиянами гражданского судоходства мировым компаниям пришлось использовать канал Сулина, что привело к скоплению большого количества судов и его значительной перегрузке.

В то же время в украинских портах были заблокированы миллионы тонн украинского зерна, значительная часть которого предназначалась для Всемирной продовольственной программы ООН для борьбы с мировым кризисом.

"Частично возобновив экспорт агропродукции речным путем, Украина, тем самым, помогает в решении мирового кризиса - голода", - отметили в ВМС.

Однако, большинство украинских портов до сих пор остаются закрытыми, а некоторые из них оккупированы. В то же время, российские подразделения продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры и гражданским судам в Черном море.

Напомним, 30 июня после огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный российские военные покинули остров. В России назвали вывод войск из змеиного "жестом доброй воли".

Благодаря освобождению Змеиного появилась возможность для использования устья Дуная с целью вывоза агропродукции, в частности зерна. 9 июля стало известно, что два барже-буксирные составы уже успешно перешли с рейда Сулины до портопункта Килия.

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