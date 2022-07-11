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Во вторник днем будет до +21°С

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  • 11.07.2022, 21:29
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Во вторник днем будет до +21°С

Прогноз погоды по Беларуси на 12-14 июля.

12 июля погоду в Беларуси будет определять циклон с центром над территорией нашей страны. Облачно. Дожди, на большей части территории страны пройдут сильные дожди, местами очень сильные дожди. В отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер ночью западный умеренный, утром и днем южный во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +15..+21°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать., пишет pogoda.by.

13 июля сохранится влияние циклона, медленно смещающегося с территории Беларуси в юго-восточном направлении. Преимущественно облачно. На большей части территории республики ожидаются дожди, ночью местами сильные дожди. Ветер северной четверти порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, максимальная днем +13..+18°С, по западу Беларуси до +21°С.

14 июля погодные условия будет определять неустойчивая умеренно теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+13°С, максимальная днем +19..+25°С.

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