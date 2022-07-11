Полк имени Калиновского: Нам помогают неравнодушные люди со всего мира 2 11.07.2022, 21:47

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Белорусские добровольцы поделились историей помощи от латышей.

Белорусский добровольческий полк имени Кастуся Калиновского сражается в Украине с российскими оккупантами.

- Нам помогают неравнодушные люди со всего мира. Пожелав остаться неизвестным парень с друзьями из Латвии, уже помог нашим бойцам тремя автомобилями и разной необходимой гуманитарной помощью, - пишет телеграм-канал «Полк Каліноўскага».

Когда мы предложили передать российской орде привет с помощью мин, он попросил написать имена своих родных, которые пострадали от большевистских репрессий.

Мы отомстим за каждого!

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