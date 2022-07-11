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Пять лучших фильмов для просмотра вечером

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  • 11.07.2022, 22:17
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Пять лучших фильмов для просмотра вечером

В списке есть как современные фильмы, так и старые.

Если вы давно искали хорошее кино на вечер, то unian.net готов предложить вам несколько вариантов.

"Доктор Стрейнджлав"

Эта картина расскажет о генерале ВВС США, который посылает эскадрилью бомбардировщиков с ядерным оружием бомбить СССР. Фильм смотрится на одном дыхании, так как в нем присутствует сатира.

"Заводной апельсин"

"Заводной апельсин" - это фильм-анализ преступности среди молодежи. Лента затрагивает философские, моральные и религиозные проблемы свободы воли, деградации института семьи и вмешательства государства в жизнь человека.

"Неоновый демон"

В центре сюжета провинциалка Джесси, которая мечтает стать моделью. Она отправляется в Лос-Анджелес, чтобы покорить мир моды, но конкуренция в этой сфере оказалась слишком сильной и жестокой.

"Никита"

Эта картина вышла на большой экран еще в 1990 году. Картина рассказывает о молодой наркоманке. У нее есть два пути - попасть в тюрьму или умереть из-за зависимости. Однажды ей предлагают сотрудничество с разведкой и, конечно, она соглашается. Хоть и не хочет этого.

"Молодой Франкенштейн"

Молодой доктор Фредерик Франкентшейн, внук Виктора Франкенштейна, невероятно стыдящийся своего близкого родства со знаменитым бароном, отправляется в Трансильванию, чтобы вступить во владение замком, оставленным дедом ему в наследство.

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