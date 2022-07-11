«Если пускать ракеты по соседней стране, то рано или поздно прилетит в ответ» 6 11.07.2022, 22:32

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Может тогда в их головах что-то встанет на место?

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо подписчика:

- Сегодня появилась новость, что Украине могут разрешить нанести удары по военным объектам в Беларуси. А пускай бы и разрешили. Я бы хотел, чтобы на те плацдармы, которые Лукашенко предоставил русским фашистам в нашей стране, прилетела ракета. Я бы хотел, чтобы те люди, в форме белорусской армии пришли наконец-то в чувство и поняли, что это такое — война. Может тогда в их головах что-то встанет на место?

Может быть, когда они почувствуют запах гари и ужас смерти, они поймут, во что их втянули два престарелых шизофреника. Ведь это не Лукашенко обслуживает эти аэродромы, не он лично сопровождает рашистов по белорусским военным частям и базам, или что у них там.

Это всё делают люди, которые хотят получить льготное жильё, годами греют свои задницы в кабинетах, думают, что армия - такое теплое местечко.

Оно, может быть, так и было бы, но Лукашенко решил помочь Путину. Эти же люди, почему-то, до сих пор не поняли, что если пускать ракеты по соседней стране, в ответ рано или поздно прилетит.

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