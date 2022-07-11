Стало известно, когда объявят имя нового премьер-министра Британии
- 11.07.2022, 22:35
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Будет несколько этапов голосования.
Консервативная партия объявит имя нового премьер-министра Великобритании 5 сентября после голосования среди членов партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Будет несколько этапов голосования за следующее лидерство среди британских депутатов.
В конце концов, 5 сентября Консервативная партия выберет победителя среди двух кандидатов.
Напомним, Борис Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Британии.
На данный момент на пост премьера претендует 11 человек. Так, сегодня министр иностранных дел Британии Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии страны.