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Кто такая Ирина Коновалова - редактор районки, по доносам которой посадили пенсионера

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  • 11.07.2022, 22:52
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Кто такая Ирина Коновалова - редактор районки, по доносам которой посадили пенсионера

В первый скандал коноваловский «Маяк» попал в 2021 году.

История идеологической работницы и жены милиционера, которая стала главным редактором районной газеты. Сейчас по ее доносам людей судят, сажают в колонии и депортируют из Беларуси, пишет «Наша ніва».

Гомельская районка «Маяк» в последнее время борется за лавры с пропагандистом Азаренком. За письмо в эту газету 68-летнего пенсионера осудили за «дискредитацию Республики Беларусь». После колонки главного редактора «Маяка» Ирины Коноваловой из Беларуси депортируют украинку, которая 8 лет прожила на Гомельщине.

Как и почему так деградировала когда-то рядовая районная газета? Кто такая Ирина Коновалова?

Журналистку заменили экс-работницей БРСМ

До 2019 года «Маяк» возглавляла Лилия Величко. Она всю жизнь провела в журналистике: местное телевидение, после газета «Гомельская правда», а с 2008 года Величко поставили руководить «Маяком».

Лилия Величко

Во главе издания Лилия Величко провела более 10 лет, но в 2019 году ушла сама — в корпоративное издание «Белоруснефти».

«После ухода Величко «Маяком» какое-то время руководила исполняющая обязанности главреда, женщина из коллектива газеты. Но она не была ябатькой, поэтому не устраивала райисполком, а конкретнее — Олексину», — рассказывают журналистам.

Елена Алексина — это местная чиновница. Сегодня она главный идеолог Гомельщины, а в 2019 году Алексина занимала должность председателя Гомельского райисполкома.

Елена Алексина

Как говорят собеседники, именно Алексина сама отыскала нового руководителя для районки. В марте 2019 года главным редактором сделали Ирину Коновалову. Журналистского опыта Коновалова не имела, но имела более нужные в сегодняшней Беларуси качества: лояльность и работу в БРСМ и отделе идеологии за плечами.

Жена милиционера, режиссер, идеолог

Коновалова родилась в Добруше. Окончила Гомельский университет имени Франциска Скорины в 2006 году, училась на филфаке.

Пять лет после университета Коновалова отработала обычным педагогом-организатором СШ №24 Гомеля. Впоследствии была режиссером Добрушского районного ДК, оттуда в 2014 ушла в БРСМ.

Параллельно начала учебу в Академии управления при Лукашенко, позже поступила в аспирантуру Института социологии НАН. В 2015 году Ирину Коновалову назначили заместителем начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Новобелицкого района Гомеля.

Ирина Коновалова замужем.

Известно, что ее муж служит в местной милиции.

«Коновалова исключительно кадр Алексиной, которая ее назначила, а редакцию просто поставили перед фактом. Коллектив ничего не знал об этой Коноваловой, соответственно, ожиданий не было никаких.

Но когда новый редактор пришел — начался кошмар, — вспоминает бывший работник «Маяка». — Ирина из таких людей, которым ты что ни сделаешь, все будет плохо. Выбор нейтрального фотоснимка для газеты начал занимать день — потому что должны были быть хорошие и позитивные новости.

Раньше стандартно было два трудных дня, когда газету готовили к выпуску. А с Коноваловой трудным днем стал каждый».

О политике писала сама

Собеседник отмечает, что Коновалова не испугалась новой работы. Наоборот, бросилась в журналистскую жизнь районки с головой.

«Мы ожидали, что она будет просто сидеть и занимать кресло. Но нет. Ирина жила исключительно работой. Для нее было нормой звонить в 12 ночи, например.

Она не боялась сложностей, сама писала на темы, от которых все отказывались, имеется в виду «политика».

На мысли читателей Коноваловой было плевать. Мы проводили опросы, согласно которым читателям не хватало советов по хозяйству, рецептов. Но с течением времени таких материалов становилось все меньше, а после газета окончательно превратилась в рупор пропаганды, — рассказывает экс-работник «Маяка». — Но иногда писали и о реальных проблемах. Редакции нужно было сдавать отчеты в исполком, где указано сколько статей о молодежи, сколько о культуре и так далее. Там один из пунктов — количество критических материалов. Мы не очень хотели это делать, так как не хотелось ссориться с местными властями. Но все же из-за этого появлялись публикации о плохих дорогах, о том, что воды где-то нет.

Также Коновалова сразу захотела ухудшить условия коллективного договора, чтобы самой раздавать работникам премии (ранее этот момент был просто прописан по умолчанию). И когда газету возглавляла Величко, она давала работать, больше материалов — большая премия.

А Коновалова начала уменьшать эти переработки, некоторым просто «зарубала» материалы и вместо журналистов писала их сама. У некоторых зарплата стала просто голым окладом, а это всего лишь 300—400 рублей.

Ирина Коновалова

С людьми она ведет себя своеобразно. Разговаривает со всеми на «ты».

Алексина была довольна новым редактором, регулярно вызывала ее к себе. Но бывало и такое, что после таких встреч Коновалова приходила в слезах. Почему — не знаю».

Фейковые цитаты, колония для пенсионера

Также Ирина Коновалова регулярно публиковала в газете свои колонки. Сначала она размышляла о грязи в лесу, воспитании детей или животных в цирке. Но с 2020 года Коновалова начала писать колонки уже о геополитике и Байдене.

Со временем на страницах «Маяка» начали появляться пропагандистские штампы. Сначала их никто не замечал — у материалов районки мизерные просмотры, где пару сотен, а где и всего два десятка. Но, как говорится, далее — веселее.

Николай Витиков

В первый скандал коноваловский «Маяк» попал в 2021 году. Тогда районка опубликовала оскорбительные комментарии белорусских спортсменов в адрес бегуньи Кристины Тимановской. Вот только выяснилось, что никаких комментариев «Маяку» никто не давал.

Редакция просто удалила материал и почистила соцсети. Но последствия были — правда, уволили не Коновалову, а журналиста Олега Дубовца.

«Журналист написал то, что ему сказали. Причем, что странно, не под псевдонимом, а под своей фамилией. И когда история всплыла, Дубовца и Коновалову вызвали в райисполком на разборки. В результате, журналиста уволили, хотя ему оставалось пару месяцев до пенсии. Коновалова осталась на своем посту», — рассказали источники.

В июне 2022 года прошел суд над 68-летним сельчанином Николаем Витиковым. Мужчина в январе принес в газету Ирины Коноваловой письмо со своими размышлениями и видением Конституции.

Редактор заявила на пенсионера в милицию. Витикова задержали, поместили в СИЗО, обвинили в дискредитации Беларуси, после присудили 8 месяцев колонии.

А после начала войны в Украине Коновалова разразилась очередной колонкой. Редактор набросилась на доярку-украинку, которая 8 лет прожила на Гомельщине. Коновалова обвинила женщину в «расизме и нацизме».

Примечательно, что за пару месяцев до того, тот же коноваловский «Маяк» отмечал доярку как отличницу труда. На страницах газеты публиковали даже ее фото:

Закончилось все милицией. У украинки проверили телефон, но ничего не нашли. В результате, ей сообщили, что депортируют из Беларуси из-за нарушений по линии ГАИ. Женщина собиралась обжаловать решение — она из Черниговской области, ее дом там разрушили во время нынешних обстрелов, ей банально некуда ехать.

Но есть ли до того дело Коноваловой?

Журналисты обратились за комментарием непосредственно к редактору районки, но та отвечать не захотела.

«Приезжайте в редакцию, тогда поговорим. Всего хорошего», — сообщила она и положила трубку.

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