Из ЕС домой вернулись уже 3 миллиона украинцев 11.07.2022, 22:54

Заявку на временную защиту подали 3,7 миллиона украинцев.

Из Евросоюза выехали 3 млн украинцев, покинувших страну в первые месяцы войны. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон на пресс-конференции в Праге.

"По нашим данным, в Евросоюз въехало 6,7 млн украинцев и примерно 3 млн уже вернулись назад. Заявку на временную защиту подали 3,7 млн украинцев", – сказала Йохансон.

Еврокомиссар уточнила, что цифры недосконально точные, так как часто украинцы подавали заявки сначала в одной стране ЕС, потом – в другой. Или не подавали заявки вовсе, или подали заявку, но уже уехали.

"Так что приблизительно 3,2- 3,7 млн украинцев находятся сейчас на территории ЕС", – сказала Йохансен.

Она добавила, что наибольшее бремя наплыва украинцев испытала на себе Чехия, если рассчитывать количество беженцев на душу населения принимающей страны.

На втором месте – Польша, третьем - Эстония, четвертом – Литва, пятом – Болгария, шестом– Латвия.

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