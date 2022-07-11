В Беларуси разрешили доступ в квартиру без присутствия собственника при серьезных авариях 11.07.2022, 23:10

1,270

Есть несколько важных нюансов.

«Правительство» Беларуси внесло изменения в Правила пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений. Они касаются в том числе условий доступа в квартиру или дом ряда служб при ликвидации аварийных ситуаций в отсутствии хозяина жилплощади, пишет «КП».

Касается это, согласно постановления № 454 от 8 июля, опубликованного на Национальном правовом портале, случаев, когда авария может нести угрозу жизни и здоровью людей. Еще один вариант: ситуация повлечет существенный имущественный вред при промедлении.

Так, для проведения ремонтных работ по устранению острых аварийных ситуаций получить доступ в квартиру или дом сможет ряд организаций без разрешения собственника. Как говорится в обновленных Правилах, хватит присутствия во время доступа специалистов в жилье человека старше 18 лет, который проживает по адресу ЧП. А если таких не найдется, доступ санкционируют после уведомления милиции представители местного исполнительного и распорядительного органа.

Кто получит доступ к жилью при авариях в отсутствии хозяев? Постановление называет организации, эксплуатирующие здания и предоставляющий ЖКУ, уполномоченных по управлению общим имуществом, обслуживающие самостоятельно дома товарищества собственников и организации застройщиков.

Также в постановлении назвали условия доступа в жилые помещения на время ремонтных работ:

«Должны приниматься меры по обеспечению сохранности жилого помещения и находящегося в нем имущества после получения в него доступа в случае отсутствия проживающего в нем совершеннолетнего гражданина либо иного совершеннолетнего лица, обеспечившего доступ, до момента передачи этого жилого помещения его собственнику».

В силу постановление вступит после его официального опубликования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».