Украинские военные ликвидировали еще трех российских командиров

Украинские военные ликвидировали еще трех российских командиров2
- 11.07.2022, 23:13
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РФ несет огромные потери.
Вооруженные силы Украины ликвидировали еще трех представителей командования российских войск, сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Так, были ликвидированы:
- заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Вооруженных сил России, полковник Кенс Сергей Николаевич;
- заместитель по тылу командира 106-й дивизии полковник Сергей Игоревич Кузьминов;
- начальник штаба - заместитель командира отряда 16 отдельной бригады специального назначения майор Семенов Дмитрий Владимирович.
В Страткоме добавили, что российские командиры "сделали шаг доброй воли" - денацифицировались и демилитаризовались.
Напомним, ВСУ с помощью HIMARS могли уничтожить российского генерала под Херсоном.