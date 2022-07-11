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Украинские военные ликвидировали еще трех российских командиров

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  • 11.07.2022, 23:13
  • 2,248
Украинские военные ликвидировали еще трех российских командиров

РФ несет огромные потери.

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще трех представителей командования российских войск, сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Так, были ликвидированы:

- заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Вооруженных сил России, полковник Кенс Сергей Николаевич;

- заместитель по тылу командира 106-й дивизии полковник Сергей Игоревич Кузьминов;

- начальник штаба - заместитель командира отряда 16 отдельной бригады специального назначения майор Семенов Дмитрий Владимирович.

В Страткоме добавили, что российские командиры "сделали шаг доброй воли" - денацифицировались и демилитаризовались.

Напомним, ВСУ с помощью HIMARS могли уничтожить российского генерала под Херсоном.

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