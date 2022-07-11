Для белорусов готовят очередное повышение налогов 11.07.2022, 23:35

МНС заявляет про «выравнивание налоговой нагрузки».

Заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Игорь Скринников заявил, что сейчас ведется работа по выравниванию налоговой нагрузки для субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на Белпрессцентр.

По его словам, принятие конкретных решений будет зависеть от анализа итогов первой половины 2022 г. И. Скринников подчеркнул, что множественность режимов налогообложения и их всевозможные варианты для разных видов деятельности иногда приводят к недобросовестной налоговой конкуренции. Он отметил, что уже с 2022 г. для индивидуальных предпринимателей была ограничена возможность применения упрощенной системы налогообложения в части оказания услуг. С 2023 г. ИП будут не вправе применять ее вообще, добавил замглавы МНС

С 2022 г. были повышены ставки единого налога для ИП. Также сокращен перечень видов деятельности. И. Скринников обратил внимание: хотя ставки выросли в 2–4 раза, при этом они не достигли 13 %-ного налогового изъятия (стандартный подоходный налог для физлиц в Беларуси).

— В течение этого года с учетом того, что у нас закончилось полугодие и сейчас к нам будет поступать налоговая отчетность, мы будем по итогам полугодия анализировать доходы, уровень налоговой нагрузки, — сказал замминистра. — И по результатам анализа будем вносить предложения на предмет возможного увеличения налоговой нагрузки. Но повторюсь, это все будет делаться по результатам анализа той налоговой нагрузки, которая сложится у субъектов предпринимательства по итогам первого полугодия.

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