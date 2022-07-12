«В Беларуси приходилось жить от зарплаты до зарплаты, а здесь все откладывают» 14 12.07.2022, 8:25

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Минчанка переехала в Нью-Йорк и рассказывает о поразивших ее вещах из местной жизни.

Белоруска Таша переехала в Нью-Йорк больше двух лет назад и говорит, что проще было бы составить список того, чем Беларусь и Америка похожи: пунктов было бы намного меньше. Тем не менее вот несколько фактов, по которым страны (и люди в них) кардинально отличаются, пишет Сitydog.

Таша обожает Нью-Йорк, но не прочь покататься и по Вашингтону.

Общество: Беларусь – про белорусов, США – про весь остальной мир

– Первое, что нужно понять: Беларусь – это определенная культура, традиции, менталитет и т.д. А США – это про весь остальной мир. И Нью-Йорк особенно.

Несмотря на то что мой молодой человек из Молдовы, а мои друзья сейчас – это беларусы и украинцы, я ежедневно (по работе и просто в жизни) пересекаюсь со всем миром. Итальянцы, французы, австралийцы, британцы, индусы, азиаты – каждый день я вижу вот это смешение огромного количества культур, которые пытаются сосуществовать в одной плоскости.

Каждый день ты учишься принимать и уважать каждую отдельную культуру, каждое отдельное мнение, каждое отдельное право на существование. Пожалуй, это самое большое отличие, с которым ты сталкиваешься, когда приезжаешь в Штаты. Я бы даже сказала, что случается культурный шок, когда вокруг вдруг столько людей, на тебя не похожих. И они все разные!

Как следствие – в Америке есть абсолютно все. В любой сфере здесь есть свои развлечения от каждой культуры. Мексиканские рестораны, азиатские кафе, латинские дискотеки, рэп-вечеринки, выставки восточных художников – просто выбираешь любое направление, какое нравится, и обязательно найдешь кучу всего по этой тематике.

Медицина: «Она тут стоит бешеных денег, но, если работать в этой сфере, можно хорошо зарабатывать»

– В Беларуси если ты не стоматолог, хирург или какой-то очень важный врач, то твой труд плохо оплачивается. В Америке врачи – это одна из самых высокооплачиваемых профессий.

Медицина здесь стоит бешеных денег, и все, кто хоть как-то связан с этой сферой, хорошо зарабатывают. Например, моя сестра – графический дизайнер, работает на медкомпанию. Ее заказы автоматически стоят дороже – просто потому, что она выполняет их для медицины.

Если ты «продажник» и интересуешься, что, кому и как выгоднее продать, начинай продавать медицинское оборудование – на этом можно очень хорошо заработать.

В Беларуси ты должна сначала отучиться несколько лет – и только после этого сможешь стать медсестрой. Здесь же ты можешь пройти спецкурс и пойти работать медсестрой в любое медучреждение. Даже если делать какие-то базовые вещи – собирать анализы, ставить капельницу, подготавливать пациента к процедурам, – уже можно зарабатывать хорошие деньги. В этом я вижу плюс, потому что у тебя больше возможностей.

Из минусов медицины в США – это цены. Они здесь просто сумасшедшие. Я год назад попала в скорую с больным желудком (причем сама приехала, машину не вызывала). У меня взяли несколько анализов, сделали УЗИ, вкололи обезболивающее, утром покормили завтраком (вареное яйцо, йогурт, фрукты и кофе). В общей сложности я провела в больнице 6 часов. А потом получила три счета на оплату: 700$, 380$ и 1500$ – и это уже с покрытием страховкой.

Медстраховки тут тоже стоят очень дорого. Поэтому переезжать в Штаты с проблемами со здоровьем не очень хорошая идея. Отлично, если получится найти работу с медстраховкой от работодателя. В противном случае если что-то вдруг произойдет, то можно и не расплатиться. Многие тут даже берут кредиты, чтобы оплачивать больничные счета.

Работа и деньги: «В Америке абсолютно все про деньги»

– С этого, пожалуй, надо было начать: в Америке абсолютно все про деньги. Есть даже такая местная шутка: проснулся утром в Нью-Йорке – с тебя 35$ (просто за то, что открыл здесь глаза).

Все люди заточены на деньги. Мало отдыхают, не берут выходные, не ходят в отпуска, а работают 24/7 без остановки, чтобы преуспеть.

В Беларуси у людей как-то всегда находится время на досуг – собраться с друзьями, куда-то сходить, потусоваться. Здесь я такого не наблюдаю. В Америке это выглядит так: у меня есть на тебя полчаса через неделю в среду вечером, мы можем устроить пикник в Центральном парке или пойти в кино, но дальше я побегу по своим делам, и в следующий раз мы увидимся в лучшем случае через две недели. Все слишком заняты тем, чтобы заработать денег и хорошо устроиться. И без этой культуры «обильной работы» в Штатах никуда.

Не хочу сказать, что в Беларуси мало работают, но просто здесь это чувствуется особенно сильно. Наверное потому, что в Америке все очень дорого и даже базовые потребности стоят немало.

Сбережения: «В Беларуси приходилось жить от зарплаты до зарплаты, здесь все откладывают»

– В Беларуси часто приходилось слышать истории о жизни от зарплаты до зарплаты – я и сама так жила. Как бы ты ни планировал свои расходы, откладывать деньги не получалось.

В Америке же очень развита культура «собирательства». Здесь люди всегда и при любых обстоятельствах откладывают деньги. И это не на черный день, а на дом, на путешествия, на учебу детям – на что угодно. И это очень развито.

Чаевые: оставлять чаевые в Америке принято всегда и везде

– Если в Беларуси оставлять чаевые принято в основном в заведениях, то в Америке это неотъемлемая часть культуры. Не важно, идешь ты в ресторан, на маникюр или в парикмахерскую – везде нужно оставлять 20% от чека, иначе на тебя могут косо посмотреть.

А еще в Америке почти все облагается налогом. Так что если идешь в ресторан, то будь готов заплатить еще 8% сверху.

Автошкола: получить права намного проще, но ездить по Нью-Йорку страшно

– У меня был очень интересный опыт с автошколой. В Беларуси ты сначала долго учишь теорию, потом занимаешься с инструктором, после сдаешь внутришкольный экзамен – и только потом идешь в ГАИ. В Америке все работает совсем по-другому.

Здесь ты сам покупаешь книгу с ПДД в любом книжном магазине. Учишь правила самостоятельно – никто над тобой не стоит, все под твою личную ответственность. Дополнительно нужно только прослушать 6-часовую лекцию о безопасности вождения.

Потом в специальном учреждении записываешься на тест: приходишь и сдаешь его на компьютере. Если сдаешь, получаешь learner’s permit – специальное разрешение, по которому ты можешь водить машину, если рядом сидит инструктор или человек, у которого уже есть водительские права.

Дальше ты сам ищешь себе инструктора, берешь у него столько частных уроков, сколько тебе нужно, а потом вместе с ним едешь сдавать экзамен. Для этого снова записываешься в специальном учреждении на конкретное время и дату, приезжаешь и сдаешь. Сдал – получаешь водительское удостоверение.

То есть в Америке это все гораздо быстрее и проще. По факту ты даже уроки у инструктора можешь не брать – тебя может учить любой знакомый, у которого есть права. И, с одной стороны, это плюс. С другой – водить машину в Нью-Йорке очень страшно.

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