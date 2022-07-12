В Беларуси началось централизованное тестирование 1 12.07.2022, 8:35

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12, 14 и 16 июля определены как резервные дни.

Централизованное тестирование в резервные дни начинается во вторник в Беларуси. ЦТ в эти дни можно будет написать по всем предметам, сообщает zerkalo.io.

12, 14 и 16 июля определены, как резервные дни для сдачи централизованного тестирования. Это возможность пройти испытание для тех, кто по уважительной причине (болезнь абитуриента, рабочая командировка, международные соревнования и конкурсы, несчастные случаи, сдача государственных экзаменов или другие непредвиденные обстоятельства) не смогли написать ЦТ в основной день.

Также в резервный день сдадут ЦТ абитуриенты, которых отпустили с тестирования в основной день по состоянию здоровья. Этот факт фиксируется в протоколе ЦТ, в пропуске также ставится пометка.

Во вторник, 12 июля, написать тестирование можно по всем предметам. Оно пройдет на базе шести вузов: БГУ, Белорусско-Российского университета, Брестского государственного технического университета, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Витебского государственного технологического университета и Гомельского государственного технического университета имени Сухого.

Сертификаты основного этапа ЦТ поступающие в вузы начнут получать с 14 июля, а те, кто пишет тестирование в резервные дни, - с 21 июля. За сертификатами необходимо обратиться в вуз, в котором проходило тестирование.

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