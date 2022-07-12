Под Херсоном ликвидировали российского генерала и несколько полковников 6 12.07.2022, 8:38

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Что известно о новых высокопоставленных «200-х».

Украинские воины продолжают уничтожать военные склады и командные пункты российской армии в Украине. За прошедшие несколько дней в Херсонской области было уничтожено более четырех складов и трех пунктов управления уровня дивизии и выше. Ликвидированы российский генерал и несколько полковников.

Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк в Facebook.

Общее число погибших военных РФ указанных объектах уже перевалило за 150, и эти данные не окончательные.

Есть информация о погибших среди руководящего состава ВС РФ:

начальник штаба 22 армейского корпуса (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин;

командир 20 мотострелковой дивизии (в/ч 22220, Волгоград) полковник Горобец;

начальник штаба-первый заместитель командира 20 мсд полковник Кенс;

начальник оперативного отделения штаба 20 мсд подполковник Коваль;

начальник артиллерии 20 мсд подполковник Гордеев.

В Twitter на странице Necro Mancer, анонимного исследователя, занимающегося установкой, документацией и анализом событий войны опубликовано фото полковника Кенса и скрины комментариев в соцсетях, которые подтверждают его гибель.

Вместе с тем, в Twitter Jonny Mnenonik сообщается о ликвидации начальника штаба 22-го армейского корпуса (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майора Насбулина. Он погиб в результате попадания ракет с HIMARS по штабу в Херсонской области.

Кроме того, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что в Херсоне мог погибнуть полковник Росгвардии Александр Нечипуренко.

"Но то, что кто-то из "випов" пострадал, сомнения нет, потому что паники и скорых у орков было слишком много", - пишет он.

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