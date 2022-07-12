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Зеленский: Оккупантов ждут неприятные сюрпризы

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  • 12.07.2022, 8:57
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Зеленский: Оккупантов ждут неприятные сюрпризы

Украина заключила важные договоренности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российских оккупантов могут ждать неприятные сюрпризы после договоренностей о новых поставках оружия из Нидерландов, сообщает nv.ua.

«Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все, о чем мы договариваемся с правительством Нидерландов. Я бы не хотел готовить Российскую Федерацию к неприятным для нее сюрпризам», — заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что в первую очередь, ведет с партнерами переговоры о поставках артиллерии.

«Я со всеми партнерами, которые готовы с нами говорить, давать мощную поддержку, разговаривал об артиллерии. Этого действительно не хватает», — заявил президент.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 11 июля посетил Бучу, Ирпень и Бородянку Киевской области и увидел следы зверств, которые совершали там российские оккупанты.

После этого он заявил, что Нидерланды будут поставлять Украине тяжелое вооружение.

«Конечно, Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам надо поддерживать Украину сложным современным типом вооружения. Я призываю всех своих коллег в Европе и других уголках мира, чтобы они помогали Украине тяжелым вооружением. Наша страна будет предоставлять тяжелое вооружение, панцирники и самоходные гаубицы», — сказал Рютте.

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