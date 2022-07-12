«Очередной цирк»: как в Гомельской области набирают лукашенковское войско 8 12.07.2022, 9:04

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Сельчане получили повестки на «учения».

Сельчане в Гомельской области получили повестки на учения в "народное ополчение". Как это было, рассказал источник "Радыё Свабода".

Александр Лукашенко в начале июня заявил о создании "народного ополчения". Такое решение он объяснил "негативным украинским опытом".

"Нам на всякий случай нужно иметь при каждом сельском совете такое народное ополчение, немного, человек 50", - рассказал он.

Как прошло формирование и обучение "ополченцев"?

"Для меня это был очередной цирк. Сельчанам прислали повестки. Потом собрали их в сельском совете. Распределили роли - кто будет, "если что вдруг", дневальным, кто-посыльным. Подписали соответствующие беджики и повесили на людей. Формы или оружия, разумеется, никто не выдавал", - рассказал один из сельчан, который живет в Гомельской области.

Он говорит, что "ополченцы" ждали какого-то военнослужащего из района, но пока он не приехал.

"Задания для "ополченцев" были такого рода: “если что" - развозить повестки по деревне. Еще несколько раз собирались в сельском совете, но "крупномасштабные" учения сейчас вряд ли возможно провести - в деревне горячая пора: сенокос, уборка зерновых. Некогда на стульях с беджиками в сельсовете сидеть", - говорит деревенский житель.

Что теперь с военным присутствием россиян на Гомельщине?

Житель Гомеля рассказал "Свабодзе", что в городе практически не видно российской военной техники. Если и проезжают армейские грузовики, то с "красным квадратом" на борту. Так обозначают себя Вооруженные Силы Беларуси.

"В основном россияне остались на аэродроме в Зябровке. Раньше он назывался "бывший военный", теперь снова стал "военным". Там установки С-300 и С-400, там же и российские военные. Туда никого не пускают. Раньше там собирались гомельские автолюбители, проводились различные соревнования, активности", — объяснил житель Гомеля.

Но, по его наблюдениям, в городе много "гражданских" россиян на автомобилях с номерами Брянской области и Москвы.

"Скорее всего, они едут за покупками, по каким-то своим делам. Видел, что часто авто с российскими номерами стоят у „Макдональдса“. Также в Гомеле работают фирменные магазины тех брендов, которые покинули Россию. Здесь россияне затовариваются модной одеждой", - добавил житель Гомеля.

Жители Мозыря свидетельствуют, что в городе сейчас очень редко видят российских военных.

"Они стоят за городом, в районе деревни Прудок. Там у них вооружение, ПВО и так далее", — сообщил житель Мозыря.

В городе, по его словам, то и дело появляются военные грузовики ВС Беларуси.

По официальной информации, с 22 июня на 1 июля в Гомельской области проходили мобилизационные учения. В военкоматы области на сборы призвали 150 человек. Много людей вызвали по "учебным" повесткам. Люди приходили в военкоматы, слушали лекции и шли домой.

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