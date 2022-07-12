Лукашенко падет в боях с «украинской ДРГ» в первые же минуты войны 6 Юрий Касьянов

12.07.2022, 9:39

7,846

Юрий Касьянов

Классическая многоходовочка.

Госпогранслужба Украины успокаивает, что "признаков формирования наступательных группировок на границе с Беларусью нет".

Ничего не напоминает это сообщение?.. - Так и накануне вторжения украинские официальные лица - от погранслужбы, МО и до СНБО утверждали, что войска противника "не развернуты в боевые порядки", "ударные группировки не сформированы"...

Впрочем, белорусской армии нам действительно нечего бояться. Сколько их там на границе?.. - Семь батальонно-тактических групп?.. А всего по стране тысяч 15 наберется... Ну, пусть с мобилизованными будет 30, но воевать они вряд ли станут. Это не ударная группировка.

Другое дело, что не для этого они предназначены. Их задача - отвлечение украинских сил от жестокой войны на востоке. Ослабление украинских возможностей в войне с Россией. И с этой задачей белорусская армия справляется, не сделав (пока еще) ни одного выстрела.

Учения Вооруженных сил Беларуси продлили на неопределенный срок. В страну постоянно прилетают транспортники из России - везут системы ПВО, ракеты к ним, "Искандеры" (по слухам), и ракеты к ним. С 9 июля вдоль нашей границы летает А-50 - российский "Авакс", самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

Не исключено, что в какой-то момент белорусской армии отдадут приказ завязать бои на границе, чтобы обвинить в наступлении Украину, втянуть Беларусь в большую войну, и дать возможность России "исполнить свои союзнические обязательства".

Как там у них говорят - "своих не бросаем": российская армия уже на правах "освободителя" оккупирует Беларусь, в которой мобилизует всех мужчин (как недавно в т.н. ЛДНР) на борьбу с "украинской агрессией". Вот вам и пушечное мясо для продолжения войны под командованием российских офицеров.

А "незаменимый" Лукашенко падет смертью храбрых в боях с "украинской ДРГ" в первые же минуты войны. Он Путину больше не нужен; Кремль не любит борзых и много знающих. Незаменимых нет.

Классическая кремлевская "многоходовочка".

Юрий Касьянов, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».