В центре Варшавы задержали мужчину с мощной бомбой в рюкзаке 12.07.2022, 9:46

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Фото: policja.waw.pl

Полиция эвакуировала всех людей в пределах 200 метров.

Полиция Варшавы задержала 31-летнего мужчину, который установил взрывное устройство в центре города. В этот момент по улице проходил марш памяти жертв резни поляков во время Второй мировой войны, в котором участвовали более 300 человек.

Об этом сообщила пресс-служба польской полиции в Twitter.

Правоохранители эвакуировали людей в пределах 200 метров от места инцидента. На место происшествия прибыли эксперты со специальным оборудованием для извлечения бомбы. Сообщается, что подозреваемый принес взрывное устройство в рюкзаке

По словам спикера полиции Сильвестера Марчака, бомба была мощной, а ситуация "серьезная".

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