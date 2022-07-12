«Подведен интернет ZALA, туалет на улице» 12.07.2022, 9:53

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Какие дачи продают в Минской области в разгар лета.

Если вы располагаете большими суммами, то можно приобрести довольно хороший вариант дачного дома, где можно будет и перезимовать, если же у вас ограниченный бюджет, то в нашей подборке найдется и то, что может обратить ваше внимание.

Сайт EX-PRESS.BY нашел 10 вариантов загородных строений под Борисовом: среди них есть и дорогие дачи по цене «однушки» и бюджетные деревенские домики.

Дача в деревне Большая Ухолода

За 66 375 рублей (25 000 $) продают дом с 3-мя комнатами в кирпичном доме 1994 года постройки. Участок занимает 8 соток.

Отопление печное. Санузел на улице. Есть электричество, телевизор, обустроенная кухня, камин, парковка. Рядом река и лес. На территории расположены баня, хозяйственные постройки, сад и огород. Расстояние от МКАД 75 километров.

Дача в Лесной поляне

14 603 рублей (5 500 $) просят за дачу в с/т «Лесная Поляна» Пригородного сельсовета. Участок находится возле д. Старое Янчино. Печное отопление. Площадь участка: 8.85 соток. Рядом лес и река. Свет и вода в доме, рядом с домом есть три кольца под санузел.

Дом утеплен. Есть сарай. Рядом остановка транспорта, несколько раз в день ходят автобусы с автовокзала Борисова.

Возможно приобретение в кредит.

Дом в Пересадах

51 773 рублей (19 500 $) будет стоить уютная дача в Пересадском сельсовете садоводческого товарищества «Тарасики».

Двухэтажный деревянный дом 1985 года с шиферной крышей. В нем есть три жилые комнаты. Хорошая внутренняя отделка и удачно подобранная мебель создает домашнюю атмосферу. На кухне есть газовая плита и печка.

После трудового дня можно попариться в бане и принять душ. В гостиной есть камин.

Свежий воздух, рядом лес и речка. Возможен разумный торг после просмотров.

Дом в деревне Большое Стахово

В 26 547 рублей (9 999 $) обойдется дом в жилой деревне Большое Стахово. Рядом водоем, лес, беседка, мангал, сад, огород.

Участок ровный, по осени был перекопан, вода из скважины, отопление печное, но есть газ по улице. Проведена новая линия энергоснабжения большей мощности, подведен интернет ZALA, домашний телефон. Изменено целевое назначение земельного участка (под строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома), в дальнейшем можно прописаться.

Дача в садовом товариществе Шилино

Продается дача за 15 399 рублей (5 800 $) рядом с городом Борисовом, садовое товарищество Шилино. Дом каркасный, утеплен, в хорошем жилом состоянии. Есть печка, вода на участке, электричество. Участок ровный, обработан, есть сад и кустарники, 10 соток. Хорошие подъездные пути, ходит автобус, рядом электричка. Возможен торг.

Дача в деревне Тарасовка

75 668 рублей (28 500 $) стоит дом в Неманицком сельсовете.

Дача находится в красивой и тихой от городской суеты местности в 6 км от города Борисова. На территории высокого участка находится фруктовый сад, большая теплица, огород, растет много виноградников, есть хозяйственные постройки. Прекрасную атмосферу и чистый воздух создает близко расположенный лес и река Сха. Могут рассмотреть обмен на квартиру. Уместен торг.

Дача в садовом товариществе Ново-Лесуны

Дом недалеко от агрогородка Лошница продается за 6 638 рублей (2 500 $). Участок принадлежит садовому товариществу.

Отопление печное, есть электричество, 2 комнаты. Право собственности: пожизненное наследование. Состояние дома нормальное.

Дом в Фруктовом

За 23 895 рублей (9 000 $) продают дачу в садоводческом кооперативе на регрессии Фруктовый» Лошницкого сельсовета. Дача находится в 30 километрах от города Борисова.

Дача в Лошницком сельсовете

Бюджетный вариант дачи за 7 500 рублей (2 825 $) предлагают в садоводческом товариществе Ново-Лесуны. На 9 сотках находится дом 2000 года постройки. Материал стен: сборно-щитовой. Отопление печное. Рядом водоем, вода сезонная, туалет на улице, электричество круглый год. Если нужно, можно увеличить площадь участка до 20 соток за дополнительную плату.

Дача в Заречье

Самый недорогой вариант отдают за 5 310 рублей (2 000 $). Деревянный дом на 10 сотках в деревне Заречье, Колодежский сельсовет. Рядом лес. Участок ровный, на нем молодой сад. Есть колодец, но в доме нет отделки, потому торг уместен.

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