В Украине ликвидировали командира бригады морпехов Черноморского флота РФ

В Украине ликвидировали командира бригады морпехов Черноморского флота РФ1
- 12.07.2022, 10:00
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Высокопоставленного оккупанта не довезли до госпиталя.
Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. О гибели оккупанта сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Командир 810-й отдельной бригады морской пехоты полковник Кенс Сергей совершил "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал он в Twitter.
Telegram-канал Крымский ветер называет датой гибели Кенса 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.
Журналист Роман Цимбалюк писал, что Кенс погиб в результате удара по пунктам управления и складам ВС РФ в Херсонской области.
С 2019 по 2021 год Сергей Кенс командовал 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригадой морской пехоты имени 60-летия образования СССР, которая находилась в Севастополе.
Последняя должность, которую занимал Кенс – начальник штаба-заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ, которая расположена в Волгограде.
Управление стратегических коммуникаций ВСУ также подтвердило ликвидацию Кенса. Также на войне в Украине были ликвидированы:
заместитель по тылу командира 106-й дивизии полковник Сергей Игоревич Кузьминов;
начальник штаба – заместитель командира отряда 16-й отдельной бригады специального назначения майор Семенов Дмитрий Владимирович.