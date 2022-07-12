закрыть
12 июля 2022, вторник, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Для белорусов изменили правила пользования жилыми помещениями

3
  • 12.07.2022, 10:03
  • 7,810
Для белорусов изменили правила пользования жилыми помещениями
Фото: citydog.by

Кто теперь может войти в квартиру?

Во вторник было официально опубликовано и вступило в силу постановление Совета министров от 8 июля № 454, которое вносит изменения в Правила пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденные правительством в 2013 году. Правки урегулировали вопрос аварийного доступа жилищных служб в квартиры, когда что-то случается в отсутствие хозяев, пишет zerkalo.io.

Фактически службы (речь идет об организациях ЖЭУ, ЖКХ, управляющих компаниях, товариществах собственников, застройщиках и так далее) получили право попадать в закрытые квартиры, но только под наблюдением чиновника из местной администрации. Но подчеркнем: согласно правкам, такой доступ возможен только в случае аварийных ситуаций, которые создают угрозу жизни, здоровью граждан либо угрозу причинения существенного имущественного вреда.

Так, правила дополнены пунктом 161, который гласит: при необходимости проведения ремонтных работ для устранения таких аварий вышеназванные организации имеют право на доступ к конструктивным элементам, инженерным системам и оборудованию в присутствии:

проживающего в жилье совершеннолетнего;

либо «иного совершеннолетнего лица, обеспечившего доступ»;

либо, если никого нет, — представителя местного исполнительного и распорядительного органа, но предварительно нужно уведомить местный отдел внутренних дел.

При этом представители жилищных служб, попавшие в квартиру в отсутствие хозяев, теперь несут ответственность за жилье: они обязаны принимать меры по обеспечению сохранности жилого помещения и находящегося в нем имущества до момента передачи жилья обратно собственнику, нанимателю или другому лицу, которое имеет право на владение либо пользование помещением. Об этом говорится в новом подпункте 13.9 Правил.

Отметим, данный документ распространяются на помещения в жилых домах государственного и частного жилищных фондов, кроме общежитий и специальных жилых помещений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников
Предзакатное над болотом
Предзакатное над болотом Ирина Халип
Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин