Для белорусов изменили правила пользования жилыми помещениями 3 12.07.2022, 10:03

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Фото: citydog.by

Кто теперь может войти в квартиру?

Во вторник было официально опубликовано и вступило в силу постановление Совета министров от 8 июля № 454, которое вносит изменения в Правила пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденные правительством в 2013 году. Правки урегулировали вопрос аварийного доступа жилищных служб в квартиры, когда что-то случается в отсутствие хозяев, пишет zerkalo.io.

Фактически службы (речь идет об организациях ЖЭУ, ЖКХ, управляющих компаниях, товариществах собственников, застройщиках и так далее) получили право попадать в закрытые квартиры, но только под наблюдением чиновника из местной администрации. Но подчеркнем: согласно правкам, такой доступ возможен только в случае аварийных ситуаций, которые создают угрозу жизни, здоровью граждан либо угрозу причинения существенного имущественного вреда.

Так, правила дополнены пунктом 161, который гласит: при необходимости проведения ремонтных работ для устранения таких аварий вышеназванные организации имеют право на доступ к конструктивным элементам, инженерным системам и оборудованию в присутствии:

проживающего в жилье совершеннолетнего;

либо «иного совершеннолетнего лица, обеспечившего доступ»;

либо, если никого нет, — представителя местного исполнительного и распорядительного органа, но предварительно нужно уведомить местный отдел внутренних дел.

При этом представители жилищных служб, попавшие в квартиру в отсутствие хозяев, теперь несут ответственность за жилье: они обязаны принимать меры по обеспечению сохранности жилого помещения и находящегося в нем имущества до момента передачи жилья обратно собственнику, нанимателю или другому лицу, которое имеет право на владение либо пользование помещением. Об этом говорится в новом подпункте 13.9 Правил.

Отметим, данный документ распространяются на помещения в жилых домах государственного и частного жилищных фондов, кроме общежитий и специальных жилых помещений.

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