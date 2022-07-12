Для белорусов изменили правила пользования жилыми помещениями

Для белорусов изменили правила пользования жилыми помещениями3
- 12.07.2022, 10:03
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Кто теперь может войти в квартиру?
Во вторник было официально опубликовано и вступило в силу постановление Совета министров от 8 июля № 454, которое вносит изменения в Правила пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденные правительством в 2013 году. Правки урегулировали вопрос аварийного доступа жилищных служб в квартиры, когда что-то случается в отсутствие хозяев, пишет zerkalo.io.
Фактически службы (речь идет об организациях ЖЭУ, ЖКХ, управляющих компаниях, товариществах собственников, застройщиках и так далее) получили право попадать в закрытые квартиры, но только под наблюдением чиновника из местной администрации. Но подчеркнем: согласно правкам, такой доступ возможен только в случае аварийных ситуаций, которые создают угрозу жизни, здоровью граждан либо угрозу причинения существенного имущественного вреда.
Так, правила дополнены пунктом 161, который гласит: при необходимости проведения ремонтных работ для устранения таких аварий вышеназванные организации имеют право на доступ к конструктивным элементам, инженерным системам и оборудованию в присутствии:
проживающего в жилье совершеннолетнего;
либо «иного совершеннолетнего лица, обеспечившего доступ»;
либо, если никого нет, — представителя местного исполнительного и распорядительного органа, но предварительно нужно уведомить местный отдел внутренних дел.
При этом представители жилищных служб, попавшие в квартиру в отсутствие хозяев, теперь несут ответственность за жилье: они обязаны принимать меры по обеспечению сохранности жилого помещения и находящегося в нем имущества до момента передачи жилья обратно собственнику, нанимателю или другому лицу, которое имеет право на владение либо пользование помещением. Об этом говорится в новом подпункте 13.9 Правил.
Отметим, данный документ распространяются на помещения в жилых домах государственного и частного жилищных фондов, кроме общежитий и специальных жилых помещений.