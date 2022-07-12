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Ученые узнали, что надо исключить из готовой пищи, чтобы продлить жизнь на два года

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  • 12.07.2022, 10:12
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Ученые узнали, что надо исключить из готовой пищи, чтобы продлить жизнь на два года

Исследование охватило полмиллиона британцев.

Регулярное добавление соли в уже готовую еду повышает риск преждевременной смерти на 28%. В среднем 50-летние мужчины с такой привычкой живут на два года меньше, а женщины — на полтора по сравнению с теми, кто не подсаливает пищу.

К таким выводам пришли американские ученые в ходе девятилетнего исследования и анализа данных 500 тысяч британцев, пишет The Guardian.

В своих расчетах ученые учли другие факторы, влияющие на продолжительность жизни: курение, показатели физической активности, индекс массы тела, рацион и общее состояние здоровья.

Около 70% всей потребляемой соли европейцы получают из полуфабрикатов и обработанных продуктов, во время еды добавляется еще 8-20%. Если перестать досаливать пищу, можно стать здоровее, считают ученые.

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