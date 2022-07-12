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Население Беларуси за один год сократилось на 94 тысячи человек

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  • 12.07.2022, 10:13
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Население Беларуси за один год сократилось на 94 тысячи человек

Стране грозит демографический кризис?

Численность населения Беларуси на 1 января 2022 года составила 9 255 500 человек, что на 94 100 тысячи человек меньше, чем было на начало 2021 года (9 349 645). Это следует из официальных данных Национального статистического комитета Беларуси.

В 2015 году в Беларуси наблюдался прирост населения – на 16 тысяч человек, в 2016 году рост численности населения, по официальным данным, составил 572 человека. В 2017 году население страны сократилось на 21,3 тысячи человек, в 2018-м и 2019 годах – на 19 тысяч человек. В 2020 годе население страны сократилось уже на 60 тысяч человек.

Пятая часть всего населения страны живет в Минске. На 1 января 2022 года в столице проживала 1 996 553 человека – на 13,2 тысячи меньше, чем на январь 2021 года (2 009 786).

На начало 1991 года в Беларуси проживала 10 189 753 человека.

На 1 января 2022 года жители Беларуси составляют, согласно Белстату, 1,3 % населения Европы. По численности населения наша страна занимает 95-е место в мире. Большинство жителей Беларуси живет в городах — 7 232 100 человек.

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