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В Минске бесправник «угнал» 47 каршеринговых машин

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  • 12.07.2022, 10:25
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В Минске бесправник «угнал» 47 каршеринговых машин
иллюстарционное фото

Есть нюанс, сделавший возможным такой «рекорд».

За два месяца бесправник угнал 47 машин — в Минске фиксируется рост угонов каршеринговых автомобилей, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома. В милиции отметили, что использование каршеринговых машин по чужим аккаунтам квалифицируется как угон.

«В последнее время в Минске участились случаи угонов каршеринговых автомобилей. Молодые люди, используя чужие аккаунты, арендуют транспортные средства и совершают неправомерные поездки. Такие действия в соответствии с законодательством квалифицируются как угон», — рассказали в милиции.

С начала года в Минске было зафиксировано 63 таких угона, в результате чего в отношении 10 минчан были возбуждены уголовные дела.

В качестве примера в ГУВД привели 20-летнего жителя Фрунзенского района Минска, у которого нет права управления транспортными средствами. Парень использовал подложный аккаунт и за два месяца совершил 47 «угонов» каршеринговых машин. В отношении молодого человека были возбуждены уголовные дела.

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