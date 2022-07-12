Сколько стоит школьная форма в регионах Беларуси 1 12.07.2022, 10:33

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Фото: Intex-press

С 1 сентября ее ношение будет обязательным во всех школах страны.

С 1 сентября во всех школах Беларуси будет введена школьная форма. Intex-press посмотрел, какую одежду делового стиля предлагают в барановичских магазинах и сколько она стоит.

Фото: Intex-press

Министр образования Андрей Иванец сообщил, что с 1 сентября во всех школах будет введена школьная форма. При этом он заметил, что «речь идет не про единую для всех учреждений образования школьную форму» – каждая школа будет выбирать свою комфортную, удобную форму делового стиля для ребят.

Предприятия концерна «Беллегпром» уже представили коллекции на 2022/2023 учебный год. А школам даны рекомендации по разработке своей эмблемы, которая будет нанесена на школьную форму учеников.

Но пока процесс разработки и выбора формы идет, мы решили заглянуть в пару магазинов, где представлена одежда делового стиля белорусских производителей.

Сарафаны, юбки, блузки

Посетив несколько магазинов, заметили, что с выбором школьной формы, особенно для старшеклассников – не густо. Наверное, основной привоз будет уже в августе, когда заработают так называемые школьные базары.

Пока же ассортимент в основном представлен одеждой делового стиля для учащихся начальной школы. Тут на выбор есть и сарафанчики, и юбочки, и брючки.

Фото: Intex-press

Сарафаны на младших школьниц можно найти по 39,6 рубля. А есть и подороже – например, за 56,1 рубля или за 74,25 рубля.

Цена на брючки колеблется от 45 до 65 рублей. Белая блузка (больше похожая на «гольф») стоит около 35 рублей, классическая блуза с длинным рукавом – около 44 рублей, нарядная блуза с коротким рукавом – чуть более 36 рублей.

Фото: Intex-press

Юбки на девочек начальной школы стоят в среднем от 25 до 45 рублей. Кстати, одну и ту же юбочку одного и того же производителя в разных местах нашли по разной цене. Разница составила почти 10 рублей – так что в целях экономии советуем пройтись по нескольким торговым точкам.

Фото: Intex-press

Для девочек постарше и ассортимент уже, и цены выше. Так, сарафаны, которые мы увидели в магазинах Барановичей, стоили от 68 до 102 рублей. Были и платья прямого кроя – за 81 рубль.

Цена на брюки для старшеклассницы колеблется в среднем от 46 до 51 рубля. На ценнике классической белой блузки с длинным рукавом значилось – 54 рубля.

Пиджак за 88 рублей, костюм – за 124

Одеть к 1 сентября мальчика тоже непросто: большого выбора костюмов (впрочем, как и пиджаков с брюками) мы не увидели. Да и школьный наряд для маленьких и юных мужчин влетит в копеечку.

Фото: Intex-press

Судите сами. Пиджачок для ученика начальной школы, который был единственным в ассортименте одного из магазинов, стоил 88 рублей. В другом торговом заведении нашли похожий подешевле – за 62 рубля.

Фото: Intex-press

Цена костюма (похожий по крою пиджак плюс брюки, но другой торговой марки) – почти 124 рубля.

Джемпер для первоклассника с бабочкой стоит около 40 рублей, с короткими рукавами – около 43 рублей. А вот ценовой диапазон на джемперы с длинными рукавами для мальчиков постарше – от 50,4 до 66,6 рубля.

Фото: Intex-press

Жакет для ученика начальной школы нашли по 36 рублей. Средняя цена брюк составляет 60-70 рублей.

В общем, одеть ребенка к школе – дело недешевое. Так что родителям стоит уже сейчас откладывать деньги.

Фото: Intex-press

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