Путин все время боится выглядеть «хромой уткой» 3 12.07.2022, 10:37

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У главы РФ острая психологическая травма.

Доктор политических наук University College of London Владимир Пастухов рассказал о затяжной фазе войны, Казахстане, Лукашенко и положении на фронте.

— У Путина сейчас идет психологический тюнинг: он настраивается на новый план войны – длительный, то есть на «план Б», — поделился мнением эфире программы «Ходорковский Live» Владимир Пастухов. — Я думаю, у него была психологическая травма, ведь ему обещали принести Киев на блюдечке с голубой каемочкой, но все пошло не так.

Надо отдать должное, он быстро перестроился на «план Б» – ведение затяжной войны с перспективой менять фронт и переходить от одного направления к другому.

Политолог также отметил: Путин думает, что у него есть ресурсы на затяжную войну, поэтому считает, что все впереди. Это в том числе объясняет его недавнюю фразу о том, что «Россия еще ничего всерьез ничего не начинала в Украине».

— Есть такое понятие «хромая утка». Путин все время боится выглядеть хромой уткой и человеком, у которого что-то не схвачено. Он помешан на том, чтобы контролировать все что можно. И поскольку ведется очень много разговоров о том, что эта операция идет не по плану, то ему надо создавать видимость, что все, наоборот, идет по плану, только этот план у нас замысловатый.

Владимир Пастухов также отметил, что с его точки зрения, война сейчас находится в судьбоносной точке, которая определит дальнейшее ее развитие:

— Украина измотала российские войска на первой линии сопротивления, смогла более-менее организованно отойти от нее на вторые позиции. И, судя по всему, в ближайшие 1,5-2 месяца будет некоторый момент истины, где, либо России ценой немалых усилий удастся прорвать этот фронт, либо война все больше и больше будет сдвигаться в сторону позиционной.

Я боюсь, что это будет до какого-то момента бессобытийная тема (ситуация на фронте), которую будут комментировать только те, у кого есть реальная первичная информация оттуда.

Политолог также ответил на вопросы про Казахстан и его уход из зоны влияния России.

— Казахстан не уходит, он убегает из зоны влияния России. Ничего другого ожидать было невозможно, потому что Россией был задан «стандарт» в «специальной военной операции» в Украине. То есть РФ не может использовать один стандарт в отношении с Украиной, и совершенно другой – в отношениях с другими государствами постсоветского пространства.

Украина в некотором смысле является сейчас «золотым» стандартом. Это понимают все, кто находится по ту сторону забора. Казахстан отдает себе отчет в том, что даже если бы было все шито-крыто-тихо, то он является кандидатом на следующую «специальную военную операцию».

Следовательно, у Казахстана есть два варианта: либо стать Беларусью, либо успеть добежать до какого-то покровителя, который предоставит защиту.

С точки зрения Пастухова, ни при прошлом, ни при нынешнем президенте Казахстан не был готов стать Беларусью.

— Причин для этого много, и экономические являются только частью из них. Во-первых, у Казахстана есть нефть. Лукашенко же стал заложником своей пролонгированной советской экономической политики.

При этом, по мнению политолога, в 90-ых, когда постсоветские страны находились в «зоне турбулентности», Беларусь переживала это время «плавно», но позже оказалось, что все эту «зону» прошли, получив основу какой-то новой экономики. А Беларусь – нет.

— Лукашенко начинал с чего? В какой-то момент он был даже популярней (в России – ред.), чем Путин. А обернулось все так, что он оказался мелким диктатором со связанными руками и ногами.

Казахстан же в этом положении не оказался: там много сложностей, но есть своя база для развития. И поэтому гнуться до такой степени ему нет необходимости.

Способен ли Казахстан стать некой центробежной силой, которая будет направлена против империи и за больший суверенитет и автономность после распада Советского Союза? Пастухов отвечает коротко и утвердительно:

— Да, Токаев производит впечатление гораздо более неожиданной и неординарной фигуры, чем можно было ожидать от этого региона исходя из предшествующих событий. Его умение разрешить внутренний кризис, которое он продемонстрировал фактически, стартуя с нулевого ресурса, демонстрирует очень большой потенциал.

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