ВСУ показали, как работают по оккупантам гаубицы M777 1 12.07.2022, 10:41

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Фото: Facebook.com/GeneralStaff.ua

Одна батарея может накрывать огнем территорию до 1 250 квадратных километров.

Украинские бойцы показали, как бьют по российских оккупантах с М777. Американские гаубицы способны стрелять высокоточными снарядами с максимальной дальностью до 40 километров.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Там подчеркивают, что с использованием таких снарядов одна батарея может накрывать огнем территорию до 1 250 кв. км.

"К тому же M777 имеет цифровую систему управления огнем. То, как умело украинские артиллеристы управляются с новым оружием, удивляет даже коллег из НАТО. Военное мастерство украинских артиллеристов соединено с партнерской помощью ежедневно приближают деоккупацию юга Украины от рашистов", - отмечено в сообщении.

Напомним, что новый пакет американской военной помощи на 400 млн долларов для Украины будет включать, в частности, тысячи боеприпасов гаубиц M777.

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