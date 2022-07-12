«А чем Украину заменить?»: в Беларуси стремительно падает экспорт 3 12.07.2022, 10:50

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Поставки в ЕС сократились более, чем на половину.

Белорусский экспорт в Россию в долларовом выражении достиг исторического максимума и сейчас составляет более половины от общего экспорта Беларуси. Но физические показатели экспорта при этом упали, даже в Россию, и замены украинскому и европейскому рынкам пока не нашлось, сказал «Нашай Ніве» экономист Дмитрий Крук.

Физические объемы сократились

Первое, на что обращает внимание экономист BEROC Дмитрий Крук, рекорд поставлен исключительно в валютном измерении, а не в физическом.

«Это очень важный момент, ведь для ВВП, зарплат, уровня безработицы и т.д. Основными показателями являются именно физические объемы. И здесь объем экспорта в Россию не только не увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, но и уменьшал на 5 процентов. И хотя текущие объемы экспорта в Россию остаются большими, они существенно меньше тех пиков, которые наблюдались во второй половине 2021 года», — отмечает эксперт.

В свою очередь, рост объемов экспорта в валютном измерении является результатом высоких цен на фоне рекордной глобальной инфляции, которая дополнительно подталкивается ценами на продовольственные товары и энергоносители. Именно по этой причине получилось, что, несмотря на сокращения физических объемов, в долларовом измерении показатели экспорта в Россию показали прирост и обновили исторический максимум.

Экспорт в ЕС сократился более, чем на половину

Выросла и доля российского рынка в белорусском экспорте.

Эти изменения произошли не за счет наращивания объема продаж в Россию, а из-за значительного сокращения экспорта в другие страны. Ранее (в 2015—2019 годах) экспорт в РФ занимал около 40 процентов, сейчас это уже более 50%.

Экспорт из Беларуси в страны ЕС только в валютном измерении сократился на треть. Если мы будем брать измерения физические, то ситуация еще хуже.

«Если сравнивать апрель 2021 года с апрелем 2022-го, то мы видим, что в физических объемах экспорт из Беларуси в ЕС сократился более, чем на 50%.

Проблемы на европейском направлении наблюдались еще до войны, так как после выборов 2020 года на Беларусь уже были наложены определенные санкции, которые не позволяли расти продажам в страны ЕС. Однако к декабрю 2021 года — январю 2022-го объемы экспорта из Беларуси в ЕС почти не изменялись, поскольку в прошлом году был значительный рост по всему миру», — замечает эксперт.

Стремительное падение объемов экспорта в ЕС произошло после начала войны. Помимо потери значительной части европейского рынка, Беларусь полностью потеряла рынок Украины, на долю которого в прошлом году приходилось более 13 процентов нашего экспорта.

А чем Украину заменить

Дмитрий Крук отмечает, что попытки переориентации на другие рынки (в первую очередь речь идет о Востоке) также не имеют значительных успехов.

«Главными целями так называемого перенаправления является не Россия, где есть определенные сдвиги, а азиатские, африканские и южноамериканские страны. Но говорить о каком-то значительном росте экспорта по этим направлениям не приходится, если не брать страны, где он был около нуля, а сейчас мы туда что-то продаем.

Пока нет таких примеров, чтобы можно было говорить, что достигнуты какие-то успехи. Как видим, то, что выпадает из ЕС и Украины, по крайней мере пока так и не нашло нового потребителя», — говорит эксперт.

По мнению экономиста, при других политических обстоятельствах Беларусь могла бы перенаправить потоки на другие рынки, поскольку конъюнктура в мире хоть и ухудшается, но остается довольно привлекательной.

«Перенаправление потенциально возможно, но только не в тех условиях, в которых сейчас находится Беларусь, когда страна под санкциями, репутация уничтожена, разрушены логистические цепочки, имеются проблемы с расчетами и т.д.

Вопрос перенаправления в основном зависит не от экономических факторов, а скорее от политических», — полагает эксперт.

«А чем Украину заменить? Ничем», — емко сказал «Нашай Ніве» сотрудник Министерства экономики, пожелавший остаться анонимным.

Зависимость от России будет расти

Учитывая все обстоятельства, Беларусь оказалась в ситуации, когда зависимость от России увеличивается, а контакты с другими партнерами рвутся. Из-за этих обстоятельств страна столкнется с ситуацией, что тотальная зависимость от РФ и ее рынка, останется даже в том случае, если через условных 3-5 лет кардинально изменится политическая ситуация в регионе.

«Теряются связи, логистические цепочки, вдобавок останутся отголоски потери репутации страны, поэтому даже при таком позитивном сценарии, как смена политического строя, возвращение на потерянные за это время рынки будет очень сложным», — отмечает Дмитрий Крук.

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