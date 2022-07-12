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Бунт в РФ: «боевые буряты» выпрыгивают из автобусов, чтобы не ехать на войну

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  • 12.07.2022, 10:54
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Бунт в РФ: «боевые буряты» выпрыгивают из автобусов, чтобы не ехать на войну

Контрактники из Бурятии отказываются отправляться на фронт.

Около полусотни бурятских контрактников армии РФ отказались воевать в Украине, разорвали контракт и смогли вернуться домой. Очередная группа из 150 человек прибыла в домой 9 июля.

Как рассказала правозащитница, глава фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова в эфире телеканала Freedom, на оккупированной территории Донбасса около 17 человек, среди которых тувинцы, буряты, написали 3 недели назад заявления о расторжении контракта. Начальство их закрыло в комендатуре.

"Командиры делают вид, что не видят рапорты, ставят печати "склонен ко лжи и предательству" — говорит правозащитница.

По ее словам, неделю назад было опубликовано обращение жен военнослужащих из Бурятии, которые просили заменить их на других мужчин и вернуть их на родину. На самом деле их мужья уже возвращались домой, но к моменту обнародования обращения их развернули назад, поэтому многим пришлось просто выпрыгивать из автобуса во время движения.

"На момент записи видео их мужья уже написали рапорты о расторжении контракта. Но получилось так, что после появления их видеообращения в Сети автобус с этими мужчинами, которые уже ехали домой, развернули, и их снова отправили на территорию, оккупированную в Украине, и оставили там еще на 10 дней. И вот вчера сегодня начали прилетать самолеты, и там уже есть те, кто отказался. Контракт разорвать можно. Наказания за это нет. Это реально. Да их держали закрытыми, но им удалось вернуться. Или вот так, или грузом 200", — говорит глава фонда.

Она добавляет, что военнослужащие из Бурятии отказываются воевать в Украине не только из-за страха гибели, но и непонимания того, почему они должны "денацифицировать" Украину.

"Со мной связывался один военный, которому удалось расторгнуть контракт, он сказал: "Я не хочу быть оккупантом. И я не понимаю, почему мы "денацифицируем" Украину, если я 9 лет жил в Москве и сталкивался там с расизмом и ксенофобией". Я часто в начале слышала фразы о том, что "там же НАТО нужна демилитаризация". И тогда я напоминаю — "вам в Москве говорят, что вы "чурки" и "узкоглазые" и должны ехать к себе домой. Вы уверены, что в "денацификации" нуждается Украина? Вы говорите, что вы хотите защищать русский язык в Украине? Вспомните, что происходит с языками коренных народов России в России? И что именно Владимир Путин был инициатором того, чтобы ваш язык был переведен в разряд факультатива и стал необязательным к изучению". И тогда у людей что-то щелкает", — добавила Гармажапова.

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